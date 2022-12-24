近日一連串不尋常的會面，預示俄烏戰爭可能再升級。首先，俄羅斯總統普京到訪鄰國白羅斯，外界擔心白羅斯或與俄羅斯合作對付烏克蘭，烏克蘭政府隨即加強接壤白羅斯邊境部署應對；接着，戲子總統澤連斯基忽然出訪美國，隨即獲得拜登送上新一筆總值18.5億美元的援助，包括愛國者防空導彈。與此同時，俄羅斯前總理梅德韋傑夫突然到訪北京與習近平會面，提到「兩國執政黨之間的合作」等。

這三場突如其來的會面，事前沒有半點風聲，益發令人有「山雨欲來風滿樓」之感。儘管普京已經放話，目標不是加劇衝突，而是結束這場戰爭，並希望愈快愈好。但很明顯，只有一方願意談，另一方決意戰鬥到底，戰爭仍無法停止，尤其美國繼續加柴添火，不僅出錢，更提供愛國者防空導彈，這豈是和談的節奏？

99歲的美國前國務卿基辛格早前在英國《旁觀者》雜誌網站撰文，呼籲各方應就結束俄烏戰爭展開談判，防止另一場世界大戰。隨着冬季使得烏克蘭戰場上的大規模軍事行動被迫暫停，「通過談判實現和平的時機即將來臨」。國家主席習近平亦一再強調，對俄烏戰爭的是非曲直，中國有自己的見解，但支持雙方和談結束戰爭。奈何言者諄諄，聽者藐藐，只要美國不收手，戲子總統堅持不切實際的和談條件，普京根本無路可退。在這種劍拔弩張的態勢下，戰爭升級絕非危言聳聽。

法德已表明不欲捲入大戰，明哲保身，但歷史上許多事情往往不以人的意志為轉移，一旦戰爭動用到核武，第三次世界大戰隨時一觸即發。馬克龍等歐洲領導人最近頻頻向習近平施壓，要求中國發揮影響力籲普京停戰，為何他們又不發揮影響力，促拜登不要再火上加油？