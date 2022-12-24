通過《港區國安法》之後，很多香港人說要撤資，撤走的目的地，不少人瞄準了新加坡，但所謂「有人辭官歸故里，有人連夜趕科場」，偏生新加坡投資者卻是相反，他們正大舉投資香港，擇肥而噬。

最新一項的物業大宗買賣，是位於九龍灣的一幢商業大廈，總樓面面積達92萬平方呎，作價56億元，新買家正是以新加坡基金牽頭的財團。香港有史以來最大額的物業買賣，是於數月前成交，買家也是新加坡基金，當時他們購入了半山波老道的洋房物業，作價207億元。

波老道的物業價值不菲，平均呎價超過6萬元，就連一個電單車停車位也得三、四百萬元。本欄當時還打趣說，400萬元已足夠在英國倫敦市郊買一座獨立屋，不少移民英國的香港人，把彼邦描述得這麼好，何以無寶不落的新加坡基金，寧可用同等價錢在香港買電單車泊位，也不到英倫去掃獨立屋呢？可見雖然有人致力於「唱衰」香港，但在不少精明的外資眼中，維港兩岸的前景仍是一片光明。

當日售出波老道豪宅物業的，是本地一家老牌地產商，該公司素以眼光獨到、能夠適時進退見稱。是次買賣成交後，不少「黃絲」評論者借題發揮，說就連該公司都大舉撤資，香港肯定「冇運行」。不過，原來事實剛好相反，這家老牌地產商剛剛出手，以87億元買下啟德區的地皮，正準備投入巨資興建住宅物業。回顧過去兩年，該集團在港頻頻買地，最少動用了314億元，若然加上這些物業的建築成本、借貸利息支出，恐怕合計的投資，當近於500億元。外人只知道該公司出售了價值約200億元的半山物業，卻不知道人家投資在香港的新資金，竟是倍數於此。