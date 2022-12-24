法國總統馬克龍日前指出歐洲必須重新思考戰略自主，需在北約擔任更進取的角色，減少依賴美國，發展自身的防禦能力，確保歐洲地區和平。馬克龍已非首次發表這類毫不客氣的言論，這種置個人安危於不顧的敢言，才是真正的敢於對抗強權，應獲封年度風雲人物、和平獎得主。

「分裂西方的並不是國際恐怖主義，而是現今美國政府的政策。它在歐洲讓一些人感到不安。」德國當代哲學家、社會學家哈貝馬斯所指感到不安的歐洲人，肯定包括馬克龍。馬克龍毫不避諱的指出歐洲在北約框架內行動、合作的同時，亦不應過於依賴北約，應在科技和防衞能力上取得更多自主性，此話明顯衝着北約幕後老大哥而來。

任誰也知北約只是美國巧立名目安插出來的一個軍事組織，主要作用是負責指揮歐洲諸國圍堵及看管俄羅斯，同時令歐洲各國互相制約，勿讓歐洲大陸出現足以挑戰美國全球霸主地位的不可控勢力。如何能在倚美的同時，又不至於人命、財產損失？這好比問飲鴆止渴的同時，如何不中毒身亡。

馬克龍上月出訪美國，曾狠批拜登政府通過《紓緩通脹法案》，向環保技術投入數十億美元，並大力支持美國製造的產品，美國會因此獲得不公平的優勢，做法令歐洲擔心，尤其是因烏克蘭戰爭而處境困難的一些歐洲行業，敦促美方在貿易問題上與歐洲進行更直接的協調，加上之前針對「美國生產廉價天然氣卻以高價賣給我們」，馬克龍喚醒了鐵屋內不少快要從昏睡入死滅的正常人。

美媒去年報道，中情局在前總統特朗普任內，計劃綁架或暗殺披露美軍機密文件、「維基解密」始創人阿桑奇。愛行使霸權、肆意制裁眼中釘的山姆大叔，不知會怎樣看待連番公開倒米的法蘭西小子？