美國兩年前要求所有出口往美國的香港產品在來源標籤上，須由「香港製造」改成「中國製造」，港府為此向世界貿易組織提出反對。世貿爭端解決機構專家組日前裁定美國違規，這是美國違反世貿規則的最新一次裁決，但美國貿易代表辦公室卻發聲明反對，表明不會撤回相關規定。此事充分反映美國標榜「基於規則的國際秩序」說詞，不過是合己則用，不合則棄，其輸打贏要的霸權思維顯露無遺。

2020年11月起，美國以《港區國安法》實施為由，撤銷對香港單獨關稅區的承認，並要求由香港出口往美國的產品，必須如上述般更改產地標示。華府稱該要求是因為國際關係中出現緊急情況，為所謂「保護國家的基本安全利益」而採取的措施。這些強詞奪理的指控，被世貿專家組報告否定，這已是本月內美國在世貿訴訟中第二次敗訴。

當美國認為國際秩序不利於自己時，就按其意願忽略、逃避甚或改變規條，這分明是雙重標準，更是強權即公理的霸道邏輯。從反對世貿有關香港產地標示的裁決來看，充分展現美國的利己主義和霸權主義，是對國際秩序、法治規則的最大羞辱。

在香港產品上標示「香港製造」，多年來獲國際認可和接納，這既符合香港作為單獨關稅區的事實和相關的世貿規定，亦為消費者提供清晰正確的產地來源資訊。近年中美角力激烈，不難看出美方這次是出於政治動機，把貿易武器化，妄圖藉此干預本港內部事務，其圖謀低劣且別有用心，但不會輕易得逞，也不會為國際社會接受，筆者對世貿裁決表示歡迎。對美方不負責任損害香港作為世貿成員的權益，政府必須保持強硬態度並予以強烈譴責。