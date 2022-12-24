81年前的今夕是黑色聖誕不平安夜！翌日港督楊慕琦向日軍簽署投降，揭開三年零八個月的香港淪陷、日寇鐵蹄下的悲慘歲月。降書墨漬未乾，野獸般的日軍已瘋狂大屠殺、大搶掠、大姦淫，著名男女影星新婚之夜，新娘在新郎面前被日軍強姦，上海街、深水埗唐樓梯間滿是被姦殺婦女的遺骸，京士柏成萬人坑，170名赤柱英軍和護士被槍殺姦殺，國民政府駐港相關人員無一幸免，淪陷初期最少5.5萬平民被殺。

「六両四」、「人食人」，慘劇環生，10萬人被押往廣州南石頭作細菌戰實驗，百萬人被放逐流離失所、家破人亡。在腥風血雨的迫害和屠殺下，以港人「曾生」為首的義士揭竿而起，堅決抗日，組成東縱抗日游擊隊。曾生任司令在中共領導下，堅持在敵後拯救鐵蹄下百姓、打擊日軍偽軍、嚴懲漢奸、配合盟軍反法西斯戰爭，寫下了香港人民不屈不撓、可歌可泣偉大抗日戰爭歷史的一頁。

然而，這段抗日鬥爭歷史卻在港英統治下被刻意銷聲匿迹。但最奇怪的是，回歸後的特區政府卻不大力恢復傳揚，25年都冷處理，致使港人對國家觀念淡薄、民族意識衰退，恐共反共情緒暴升，才爆發非法「佔中」、黑色暴亂和「港獨」顏色革命。

唐朝杜牧《泊秦淮》詩：「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」，不就是最恰當對部分港人渾噩無根、沒有國家觀念的最深刻的批判嗎？存在決定意識，不要怪市民，但必須批評特區政府不主動講港人抗日故事。回歸25年，仍然不設立香港抗日戰爭紀念館，不搶救正在湮沒的抗日鬥爭歷史，民間愛國心像熱面孔碰上冷屁股，港府斷章取義只講二十大，卻不提中共領導港人抗日鬥爭的重大意義，難怪港人無根忘本兼恐共反共了。