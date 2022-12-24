烏克蘭戲子總統澤連斯基旋風式訪美，得到美國總統拜登及第一夫人吉爾親自迎接，並到國會山莊向參眾兩院議員發表演說，果然有「風雲人物」嘅架勢！戲子總統七情上面，誓言不會投降，並預告俄烏戰事明年將迎來轉捩點，仲表示將會慶祝聖誕節，即使冇電力，烏克蘭人民信仰之光亦不會熄滅！

好嘞！吹完水終究要露出「丐幫幫主」嘅真面目，澤連斯基話題一轉，人窮國貧卻志氣可嘉：「我們有火炮，是的，謝謝你們。這是否足夠？坦白說，並不夠。為了確保巴赫木特不只是阻止俄羅斯軍隊的要塞，同時令俄軍完全撤走，需要更多大炮及炮彈……財務援助亦同樣重要，你們的金援並非施捨，而是對全球安全及民主的投資，我們以最負責任的方式運用。」果然有縱橫家嘅模樣！

戲子總統口舌便給，講到自己係為正義而戰，佢話戰爭不僅關乎烏克蘭嘅領土完整，亦關乎美國和烏克蘭鄰國嘅安全及未來。澤連斯基使出渾身解數，莫非敦促美國國會盡快通過新一輪價值450億美元嘅軍事和財政援助？雖然美國內外交困，但戲子總統畢竟演技精湛，美國政府宣布向烏克蘭送上「聖誕及新年禮物」，先提供價值18.5億美元軍事援助，並提供愛國者防空系統。

澤氏訪美之日，俄羅斯國防部舉行會議，普京指戰略核武現代化水平超過91%，國防部長紹伊古指軍隊須增至150萬人，並喺西北部組織集團軍回應北約喺周邊增加軍力以及利用芬蘭和瑞典擴張。而北約前總司令克拉克預料烏克蘭難以戰勝俄軍！俄烏戰事陷入膠着，澤連斯基好戰要威，佢為逞英雄，乞求軍援不欲和談，若被打敗，「謀人之軍師，敗則死之」，佢會殉身嗎？老朽認為佢走佬居多！