本港泊車位長期短缺，街道上滿布違例泊車，多個大型拖架違泊於繁忙公路路肩，加上酒駕及毒駕案件不斷，埋下馬路炸彈引爆交通意外。近日連串嚴重車禍，究其原因，大都是涉及有人違反交通規例，累己累人。而政府規劃失當，馬路炸彈湧現，當局視而不見，執法不力，亦是責無旁貸。

就以泊車位為例，由於嚴重短缺，駕駛人士欲泊無門，部分職業司機貪方便泊車在路邊，埋下出事的危機。有市民發現在深水埗元州街一帶（由南昌街至東京街）的馬路經常兩邊都泊滿違例的車輛，造成人車爭路，險象環生，但是巡邏的警員卻視若無睹，沒有嚴正執法，令人十分失望！

違泊成風，為甚麼當局執法不嚴？有市民投訴天水圍天影路部分路段長期路旁違泊大量重型車輛，遮擋司機視線，危及駕駛安全。有記者到場直擊，發現違泊車輛以貨櫃車為主，高峰期高達50輛車違泊，當中更有司機「金蟬脫殼」，駛走拖頭只留下拖架及貨櫃以逃避票控，現時就有約10個拖架。

究竟執法部門是否「扮盲」或存在包庇縱容？天水圍天影路長期路旁違泊大量重型車輛，非法霸佔一條行車線，根本「無王管」，令人懷疑有公司因為節省停車場費用，把拖架放在路肩，金蟬脫殼，以為拖架上沒有行車證便可以規避警方票控，其實是自作聰明，弄巧反拙。

警方不但可以拖走貨櫃，司機並可能觸犯《簡易程序治罪條例》第4A條的「在公眾地方造成阻礙」罪，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，即可入罪，最高罰款為5,000元及監禁3個月，呼籲司機切勿以身試法。

為甚麼司機會鋌而走險？其中一個原因是規劃問題，商用車停泊位短缺，一車對0.6個車位，港府又收回棕地發展，過去一年減少100萬平方呎泊車土地，疫下貨運緊張，不少司機先行運走急用的貨櫃，把貨架擱下。如果泊位問題未能妥善解決，同樣問題就會繼續存在，而且會變本加厲，隨時會釀成重大意外。

運輸署指相關路段過去一年有12宗交通意外，共有23名輕傷傷者；警方稱今年10月已就天影路一帶的違例停泊，發出超過300張定額罰款告票。但警方打擊不夠力度，只是交功課式執法，變相縱容，令違法者有恃無恐。

交通意外成因層出不窮，但歸根究柢都是人禍居多。司機不負責任，隨處亂泊車，隨時可以造成大型車禍，可能會粉碎幾個幸福家庭。政府必須正視問題，對症下藥，做好規劃解決問題，加大宣傳教育，執法部門要嚴正執法，拆除馬路炸彈，保障市民生命財產。