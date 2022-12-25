俄烏戰爭會否升級成核戰爭，俄羅斯聲稱不怕打，美國聲稱不怕打，北約聲稱不怕打；他們不僅聲稱不怕打，也都在積極準備打，大半年來這方面的軍事動作不斷，大家都相信只能以核戰止核戰。自己的核戰準備愈充足，愈展示出來，核戰愈有可能打不起來。這種「恐怖平衡」是只有靠加大恐怖、展示恐怖才能夠建立起來的。不過，大家也都在高喊「反對核戰」，都要把核戰真的爆發的責任推給對手。

打核戰，一般是打常規武器戰大敗、慘敗，有亡國危險的時候，與對手同歸於盡之舉。這個想法和做法，普京在俄烏之戰開始時就公布於世，這說明普京知道打常規戰在武器和總體實力上打不過美國和北約，他在警告美國、北約對俄烏之戰必須「有限介入」，莫要企圖想獲全勝，威脅俄羅斯的根本命運，否則必遭核戰「侍候」。這樣的宣示，看上去很瘋狂，是恐嚇，實際上很負責，是把醜話說在前頭，勿謂言之不預也。拜登和美國西方政治家們，不能不認真對待普京的警告。

這場仗已經打了10個月，規模不小，俄烏各有勝負，俄羅斯「特別軍事行動」的目標大致實現，但烏克蘭在美國、北約常規武器支持下反攻甚為凌厲，大大威脅甚至蠶食俄羅斯的戰果。

這場常規戰正在火爆升級，普京最近再次表明動用核武的可能性，美國和北約當然也不示弱，但還是要小心在常規武器和軍事支持烏克蘭問題上要把握個「度」，不能過於威脅俄羅斯，特別是不能嚴重傷害俄羅斯的本土安全。

然而，這個「度」不好把握。大殺傷力攻擊型武器固然不能提供烏克蘭——此舉俄方已表明等於美國攻擊俄國，是向俄國開仗。其次，美國和北約向烏克蘭提供殺傷力強的先進武器令戰場形勢逆轉，也會使俄國動用戰術核武反擊。三是烏克蘭總統澤連斯基很難纏，戰爭升級、無懼核戰的勁頭比誰都足，屢屢打亂拜登的節奏。