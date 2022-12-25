烏克蘭總統澤連斯基日前到美國「述職」，雖然在國會演講時發揮戲子本能，聲情並茂，滔滔不絕，因此獲得不少掌聲，但他提出的連串武器願望清單卻大多落空，華府僅以愛國者防空導彈應付了事。愛國者防空導彈被俄羅斯總統普京形容為陳舊不堪，根本無法抵擋俄軍大規模轟炸尤其是精確導彈。

華府官員明確表示不會向烏克蘭提供三大類武器，包括長程導彈系統、新式無人機和目前美軍使用的部分先進裝備。由此可見，美國拱火歸拱火，始終不敢與俄羅斯直接開戰，因為一開戰就無法收科，最終可能爆發核戰，老美比任何人都怕死。華府真正目的是通過這場戰爭消耗俄羅斯，即使戰至最後一個烏克蘭人也無所謂，反正死的不是美國人。可憐戲子總統至今依然搞不清事實，美國出錢，烏克蘭出命，他還對拜登千恩萬謝。當然，戲子也許身不由己，只能任人擺布，華盛頓不想停戰，烏克蘭也就只能繼續流血。

事實上，這場戰爭打到現在，除了美英等少數國家還在繼續拱火，歐盟諸國早就厭倦了。尤其是受害最深的法、德等國，愈來愈不耐煩。法國總統馬克龍再次提出歐洲必須重新思考戰略自主問題，在北約擔任更進取的角色，減少依賴美國，發展自身的防禦能力，確保歐洲地區和平。看來法國人還是比較清醒，歐洲之所以鬧到如此地步，就是因為美國不斷搞鬼，它通過北約控制歐洲，再策動俄烏戰爭進一步綁架歐洲，戰略意圖顯而易見，法德領導人豈會不明白。可惜明白歸明白，歐洲已被美國牢牢控制，即使想掙脫也無能為力。

早在多年前，馬克龍就將北約形容為「腦死亡」，呼籲歐洲戰略自主，並主張組建「歐洲軍」。結果如何？多年過去了，歐洲不但無法實現戰略自主，「歐洲軍」無影無蹤，反而進一步陷入美國挖好的坑，完全動彈不得。所以說，論外交和政治手腕，歐洲政客遠遠不如美國政客。

許多法國人至今還在懷念戴高樂將軍，不是沒有道理。當年戴高樂領導下的法國堅持戰略自主，敢於對美國說不，甚至不惜退出北約軍事一體化機構，現在有哪位歐洲政客做得到？他們明知美國對歐盟一向存心不良，卻敢怒不敢言，只能乖乖就範。經此一役，烏克蘭固然將徹底被毀，整個歐洲也將加速衰落。