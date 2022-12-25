烏克蘭戲子總統澤連斯基出訪美國覲見拜登，成功爭取近20億美元援助，以及一套愛國者防空導彈。他在國會發表演說，對美政府和美政客千多萬謝，揚言美國的錢不是做慈善，而是投資民主，說的比唱的還好聽。法新社和BBC亦一股勁地吹捧，將戲子總統的國會演說吹成是「追隨邱吉爾的腳步」，一下子將其身價與歷史偉人睇齊。

好話說盡，盡顯尊榮，又得到禮物犒賞，目的很明顯，就是要俄烏戰爭繼續打下去。都說這場仗是美國代理人之戰，用烏克蘭的人命和國土代替美國去打擊俄羅斯，只要俄羅斯一日未被打垮，美國目的未達，便必須繼續推動烏克蘭撐下去。

與此同時，歐洲的罷工工潮將一眾領導人搞得焦頭爛額。今個聖誕節和新年，歐洲都在工潮中度過。英國15家火車公司司機組織大罷工，英國救護車工作人員的罷工將持續到明年，另有上萬名醫護人員準備加入；法國鐵路列車員同樣罷工罷個不亦樂乎，大量火車班次需取消，20萬人出行受影響；德國工會團體亦發起工潮，呼籲全德國亞馬遜倉務員在未來數日輪流罷工，沒完沒了。

在全球一體化的今日，所有事情都是一環扣一環。正正因為美國點燃俄烏戰爭，歐洲跟隨制裁俄羅斯，導致能源短缺、通脹狂升。歐洲人面對高通脹要求加薪，資方無能為力，遂激起波瀾壯闊的罷工潮。解鈴還須繫鈴人。法國總統馬克龍近日向美國叫板，呼籲歐洲減少對美國的安全依賴；此外，多國爭相向中國示好，例如匈牙利便揚言不與中國合作，歐洲將失去競爭力。但他們都搞錯了一件事，要解決國內經濟問題，除了向中國靠攏，更重要是出手制止俄烏戰爭打下去。問題是，他們做得到嗎？