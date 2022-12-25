現代社會資訊流通，重大消息不可能瞞得住。2020年新冠疫情爆發，歐美的感染人數多達億計，中國官方卻強調，內地的疫情迅速受控，到了該年的下半年，很多地區的染疫者已經「清零」。當時，不少外國媒體質疑北京隱瞞疫情，甚至有人說，該年內地其實已有過百萬人死於新冠病毒。

對於這類主觀臆測，筆者是嗤之以鼻，這個年代要了解實況，不一定要做甚麼大型調查研究。以香港人為例，十居其九在內地都有親戚朋友，只消撥幾通電話，每一個在電話中跟你交談的親友，他們本身又有大量親友，以點見面，就大抵可以了解內地的情況。假如疫情當真嚴重，各區的醫院一定擠滿人，想瞞也瞞不住，而其時我接觸的內地親友，沒有一個人曾染疫，就算有，也是他們朋友的朋友，由此可知，當年內地官方並無明顯瞞報疫情。

到了今年，內地實施禁疫令已多時，也是時候要解封了。近日，筆者再致電內地親友，情況便是另一種光景，每一個跟我通話的家庭都有人染疫，最嚴重的，是我一位80多歲的舅父，他有病在身，故一直不敢打疫苗，結果兩周前染疫，「中招」的第一天近乎全身僵直，猶如嚴重中風，幸好服藥後翌日，身體漸漸復原，現在已一切如常。

至於內地的醫療系統，目前是否嚴重緊張？那可是真的，內地官方也沒有隱瞞其事。親友告訴我，他曾電召救護車不果，於是自己用輪椅將病人推到醫院，到了醫院門口，卻發覺6輛救護車並排停泊，一動不動的，了解之下才知道，原來很多救護員都「羊了」，根本沒法開工。

國家的這一關確是大挑戰，不過，這是早晚都要面對的事，咱們只能緊咬牙關，硬闖過去！