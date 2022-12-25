英媒推出紀錄片訪問無惡不作的黑暴，給他們機會砌詞狡辯。西方媒體鍾情於為暴徒搭建洗白平台，教人期待他們下集將請來參與美國國會山莊暴亂的示威者，說說對遠東地區這班同路人的看法。

本以為一班黑暴事隔數年，思想會變得成熟，鄙棄當日因無知而淪為罪惡扯線公仔的自己，誰知這是一廂情願。報稱曾就讀理大的Theo表示，2019年6月12日於立法會外與警方對峙，他感覺「這些好像不是我想要的東西，我決定離開」，但最終沒走，正如他在自我介紹中形容「做甚麼都一班人」，他有明顯的羊群心理。對峙後來變成衝突，他指6‧12是「你下次會一定出去，全面反對政府」。察覺有異而不走，卻為暴行編造藉口的罪惡傀儡，談到第一次投擲汽油彈，他說：「我整個人在發抖，憤怒到了極致，擲出那刻，覺得釋放了，基本上每次上街我都會擲汽油彈。」跟連環殺人犯、性罪行犯人剖白作案時的心理，如有雷同。

報稱17歲的示威者Lara說：「香港沒有民主自由，沒普選，所以帶來許多問題。」可見有人以為民主是叮噹法寶袋，真不知這是天真還是愚笨。提到7‧1攻入立法會，她表示：「我當時覺得要做一次宣示，告訴全世界，我們不接受這樣的管治。」此女連民主燈塔也嚴懲闖入國會山莊的示威者亦不知道，更遑論能明白不管是否有民主與普選，「任意作反的自由」都是不被容許的。

紀錄片煞有介事的說「用了人工智能技術以保護片中受訪示威者身份」，一位樣貌被AI得十分巖巉的報稱示威者很有語病的說：「我相信任何一個香港人都不曾想過，有生之年是有需要擲汽油彈」，他以為人人都跟他一樣有反社會人格障礙，認為有生之年是有需要作奸犯科的。