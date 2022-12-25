教育局早前推出新制訂的《教師專業操守指引》，列明八項專業操守準則，如專業信念、恪守法治等，並列舉多項教師「應做」和「不應做」的行為。若教師涉專業失當或違法行為，可向學校或有關部門舉報，最嚴重者甚至會被取消註冊，終身停牌。

2019年黑暴期間，教育界亂象叢生，失德教師散播仇恨與違法意識的例子比比皆是，令大批青年捲入違法事件中，逾萬人被捕，當中約四成為學生，不少更是未成年人士，年齡最小的僅11歲；2019至2021年間，局方共接獲502宗教師涉嫌違反專業操守個案，當中344宗更與黑暴有關，問題之嚴重可見一斑。

今次政府推出的新指引，為教師操守及行為訂明規範，具有必要性，教育界對此普遍表示歡迎。然而指引申訴機制的14天上訴期限可能略為不足，申訴流程亦欠缺透明，當局應考慮作出調整。懲處方面亦需釐清指引和罰則，具體列出涉及違規程度，亦可引用停牌個案作例子，更具體界定紅線。此外，建議當局應加強宣傳推廣指引，如派員到校與教師交流或設置專責查詢熱線，解答教師疑問，以釋疑慮。

指引的準則開宗明義說明教師應有的天職，要求將憲法、《基本法》、國安法等相關條文正確教授學生並以身作則，貼合香港社會環境和標準，相信並不會過度影響教學自由，更能為教育界固本清源，助建設正確的教師形象，以優良素質感悟學生。教師不僅是職業，更是偉大的使命和責任，須具備高尚情操、紮實的知識和教學技能，並以培育學生成長成才為己任，政府亦應認真思考如何提升師德和喚醒教師專業良心，多管齊下，根治教師質素問題。