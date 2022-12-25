西風東漸的聖誕節又有新搞作，藍血黨向港人送上最後一份聖誕禮物「預告執笠」，豈不是「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」《桃花扇》名句的香港版！恰恰描繪藍血黨自我膨脹、自我折墮、自我斷莊。

藍血黨是藍血人之參政組織，以關注《基本法》第45條起家。第45條被其關注的焦點，則只局限行政長官和立法會議員都實施由普選產生，也作為該黨夢寐以求早日實現的政治目標。這本無可厚非，但可惜的是，只攻其一點，不及其餘，不顧《基本法》全盤和與此相關的各項有關條件的滿足及有關既定的安排，不理中央政府的要求和香港的實際情況，不按循序漸進的原則，既不實事求是，也脫離實際，那麼定必是本末倒置，緣木求魚，不得善終矣。錯的方向是必只能求得錯的結果。

藍血黨大多來自中產專業及法律界，自我傲視及意識形態緊貼美英西方。他們追求民主、崇尚自由及個人價值實現、熱衷個人政治理想的追求。這本無可厚非，惟一切理想願望的實現，總不能透過背叛國家安全、跳入「港獨」的火坑用奪權去實現吧？正所謂「皮之不存，毛將焉附」，沒有強大祖國、沒有「一國兩制、港人治港」的香港特別行政區，哪怕是甚麼血，都是英雄無用武之地。所以，絕大多數願意留港建港的所謂藍血人，是愛藍愛紅不愛黃，若藍變黃，就真「黃」了。

藍血黨之所以斷莊，步向自戕，就因做了太多實質違反真正藍血人的利益之壞事醜事惡事，做了見不得光兼違反香港法律的勾當。非法佔中、反送中、「35+」攬炒奪權、黑色暴亂、「顏色革命」等等，都有藍血黨的身影，盡失藍血人之心，自然失道寡助，聰明的藍血人豈會搭沉船呢？