又到聖誕！這個普天同慶嘅日子，正如本報「正論」指出：外遊熾熱內需冷，這個聖誕兩重天！老朽喺臉書見到唔少老友記揸住本夾住機票嘅特區護照，喺機場登機閘口風騷留影，唔係去日本、南韓，就係去泰國，女嘅笑到花枝招展，男嘅笑到恍如「獨自去偷歡」，尤其啲獨身去泰國嘅益友真心雀躍！

悶港近3年嘅港人報復式赴海外旅行，機場又回復久矣乎失去嘅熱鬧，連日來都見人頭湧湧大排長龍。尋日係周末兼平安夜，隨後迎來一連3日公眾假期，機場出境人次統計數字顯示，本月20日起，港人離境數字連續3日突破2.8萬人次，本報粗略計算過去7日離境港人已近20萬人次。呢，亦有調查指港人外遊熱潮勢蔓延至明年，有86%受訪港人計劃明年出發外遊，其中三分之一更渴望至少去兩至4次旅行，有50%港人計劃增加旅行開支，香港旅客更被評為全亞洲最高消費意欲人士之一。

凡事總係有得有失，反觀本地市道就吹冷風，相形見絀。睇吓尖沙咀、銅鑼灣等鬧市水盡鵝飛、店舖「拍烏蠅」就知慘情。有食肆業者大呻今年生意比去年更差，估計聖誕新年檔期嘅營業額將按年大跌50%，冇咗一半生意，經營確實艱難。

業界批評本港復常步伐太慢，放寬海外人士抵港嘅通關措施又做得太遲，有啲店舖為咗堅持下去，甚至要按咗層樓頂住，都真係悲壯！

近日一直盛傳中港通關，有望喺農曆新年前實現，又指包括入境處及海關有近千人將於周三起重返口岸當值，廣深港高鐵嘅西九站連日亦有工作人員作準備。「一年將盡夜，萬里未歸人」，若然真係通關，有錢沒錢，回家過年，真係樂何如之！這3年真係難過，只要通關，就係美景良辰！