早前全球沉浸在世界盃狂熱中。足球與很多運動一樣，除了精英化和產業化，普及化才是最根本的，南美的街頭足球、日本的校園足球，都是最典型的例子。日本460萬足球人口中，在學的青少年佔不小的比例，令他們可以萬中挑一的成為職業選手或國家隊成員，水平也就提高；未能成為運動員的也是業餘愛好者，繼續支持運動產業發展。

反觀香港，學生體質每況愈下，運動氛圍下降已不是最近的事。而3年疫情令情況更惡化，長遠不但精英運動員後繼無人，就連需要體能的職業如各紀律部隊、救生員等也可能青黃不接。

普及運動的好處並不只限於精英運動和體育產業化，更重要是全人培養的一個環節，增強體質，培養團隊精神和心理素質，體育運動都是不二法門。經過3年疫情，青少年參與體育的比例急降，導致體質變差，上月港大兒童及青少年科學系公布的研究顯示，男學生的肥胖及超重率分別由疫情前約23%及32%，升至疫情期間的30%及39%，女學生的肥胖及超重率亦在同時段分別從13%及18%，升至約16%及26%。教育局的香港學生體適能狀況調查則發現，各個年齡階段學生的身體質素都較上一代差，以15歲的男生為例，測試身體柔軟度的項目「坐地前伸」，由1998/99年度的平均26.8厘米下跌至2019/20年度的約23.6厘米；而9分鐘耐力跑，平均距離亦從2002/03年度的超過1,600米減少至2014/15年度的1,480米。就算是有參與運動的一群，參考最近一年學界各項比賽，參加的人數、隊數少了，比賽成績也倒退了。

青年興則國家興，強健體魄是成才的本錢，普及體育是提升體質的最直接方法，學校則是最佳的平台。今天學校雖然資源不缺，有錢外聘教練，奈何大多數學校整體對體育重視不足。首先香港體育課時不足，遠低於國際和國家標準，而且水平參差。而組織校隊需要經常帶隊外出，又未必有額外人手，老師視為苦差，未必會積極推動。加上疫情3年，當中有兩年半差不多所有的校內體育比賽都暫停了，令校園體育氣氛變得淡薄，一些本來熱門的隊制球類項目，都出現人數不足組隊不成，很多區的中學學界比賽由原來的三個分齡組別改成兩個。

筆者建議優化學校體育推廣主任計劃，現時此計劃的主任由退役精英運動員擔任，門檻有點高，並非每間學校都能分配到主任，或可適當地調低標準，讓不是精英項目但有職業化的運動項目如足球和籃球，運動員退役後可擔任學校體育教育推廣主任，令校園體育做到專職專責，也為運動員提供退役出路。其二，可參考內地的做法，將體育考核納入公開試的一部分，除了特殊健康理由，學生必須參與運動並達到一定標準，運動表現優異亦能有助提高升學機會。為了提升學生的體格和心智素質，教育局亦應訂下指標，以提高學生參與運動的比例。