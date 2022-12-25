世界視線：拜澤會激化戰爭　等時機探求出路

剛過去的星期三，烏克蘭總統澤連斯基突然到美國訪問，這是他在俄烏戰爭發生後第一次出訪，目的是謀求美國政府進一步提供財政及軍備支持，會議後的記者招待會上，澤氏就感謝美國政府加大支持，拜登則強調北約還是更團結支持烏克蘭取勝，以保證和平協議有成果。

今次最明顯的是華府決定向烏克蘭提供愛國者導彈防禦系統，其實這項武器支持早已如箭在弦，因為先前德國政府已宣稱把原本在德國的愛國者導彈防禦系統移交到波蘭，轉付烏克蘭很快就可完成。雖然美國政府強調這只是一個對付空襲打擊力量的防衞重器，但其實稍有軍事常識的人都知道，只要裝上爆炸力大的彈頭或核彈頭，它就是攻擊性武器！俄羅斯早前對北約醞釀向烏克蘭提供愛國者導彈防禦系統，就聲言這樣只會使北約與俄羅斯的敵對更升級。就澤連斯基訪美，俄羅斯政府發言人亦表示訪問的目的不會使和談有展望，反而是使戰爭更激化。

今次訪問的時間點非常關鍵，俄羅斯軍隊自從上月撤出第聶伯河右岸的赫爾松市後，一直在頓巴斯增兵並加強包圍進攻巴赫木特市，戰況非常慘烈，烏軍遭受殲滅性打擊及巴市在失守中，西方主流傳媒一直在遮掩這事實。相信今次澤氏訪美是要在頓巴斯失利消息外溢前鞏固美國及北約的支持，而美國及北約也藉先聲奪人宣揚大力支持烏克蘭，避免在失利消息外溢後才加大支持，會遭共和黨質疑。

歐洲主流媒體因為缺乏視像證據，已經不像以前一般大肆宣傳烏方的勝利，只有小量報道俄軍如何困難及士氣低落。媒體邀請的專家，已經出現確認俄軍撤出赫爾松轉增兵頓巴斯，是「明智之舉」，而增加徵召30萬大軍，準備全面出擊，會是對烏軍極棘手的考驗，故此烏克蘭政府急需北約增援。

目前西方政界及學術界對戰爭的發展有兩種看法，一是認為在西方軍援下，烏軍的衞國熱忱一定戰勝俄軍的侵略意識，只需適當時機為普京的失敗找下台階。但接近美國權威現實主義政治學教授米爾斯海默看法的，相信面對俄羅斯強大的核武實力及不敢挑動核戰的心理下，西方根本無法取勝，只在找理想時機妥協，反正倒楣的只是烏克蘭。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻