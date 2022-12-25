娛圈單打：與小鮮肉扮母子　女神升呢定降呢

40歲視后李佳芯（Ali）久未現身公仔箱，粉絲苦候多時，終於喜見女神有新劇出街。奈何《有種好男人》不僅被安排在外遊旺季「炮灰檔」推出，她更要與24歲小鮮肉吳偉豪扮演母子。雖然劇中兒子年齡設定為17歲，但貴為女神忽然「升呢」，的確不是所有女明星都能夠輕易接受。

Ali不諱言心情忐忑，雖不至於抗拒，但對此安排確是感到意外。不過，比起長坐冷板櫈，能夠曝光始終是好事，可惜網民對此劇似乎不太賣帳，原因不是Ali，而是男主角為年紀大一截的馬德鐘，認為二人沒有CP感。馬德鐘上一套劇《雙生陌生人》收視口碑雙輸，最終要大減集數草草收場，難得有劇出街的Ali會否搭沉船，只能祝君好運。

這些年，Ali事業停滯不前，本來憑《BB來了》勇奪視后，前途一片光明，詎料被指政治立場有問題而遭內地封殺，隨即跌落谷底。今年內地轉播TVB台慶，更將Ali打上馬賽克，全晚隱形，待遇同劣迹藝人無異。TVB近年業績頻頻見紅，必須加強與內地合作，無奈之下，視后亦只能被放棄。

其實，Ali從來沒有發表任何港獨言論，但內地網民圖文並茂，指她多年前曾在社交平台上載倒掛國旗照片，還意有所指寫上「Beautiful Flag」；此外，又曾同反中政客合照並出席其網台活動。有圖有真相，Ali水洗不清。

有網民建議Ali過檔另一電視台，問題是說易行難，另一電視台的收視率更加慘淡，亦唔慌出得起錢請人。當然，女明星還有另一退路，就是搵個好男人嫁人去。