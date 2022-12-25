功夫茶：野豬失足墮斃　何不圈養善終

天寒地凍，冷風過處更感瑟縮難頂；呢，尋日大早約6點半，炮台山英皇道北角中心大廈對開巴士站，有途人發現一隻約一米長受傷野豬倒臥上址，遂報警求助。從東網視頻可見，野豬喺馬路渠邊顫抖，氣若游絲，警員圍封現場，持長盾牌戒備，並通知愛護動物協會及漁護署人員到現場協助。惟野豬傷勢嚴重，喺漁護署人員到場前已經氣絕身亡，遺體由漁護署人員檢走。

現場消息指，尋日凌晨有住戶發現一頭野豬喺上址大廈3樓停車場位置徘徊，遂通知保安員，惟保安員登樓巡查未有發現其蹤影。至事發時，有人聽到一聲巨響，並喺巴士站位置發現受重傷野豬，初步不排除野豬疑因受驚亂竄，不慎墮樓受重創。

事實上，野豬墮斃時有所聞。去年7月北角天后亦發現有野豬誤闖大廈停車場，結果又係受驚跳過圍牆墮斃變「慘慘豬」！野豬出沒鬧市已非新聞，試過有野豬BB大鬧港鐵車廂，仲坐上關愛座扮老豬好鬼搞笑，勞煩大批差佬戒備圍捕，認真「浪費警力」！亦曾喺深夜時分，香港仔驚見逾30隻野豬聚集「開餐」，原來有市民將幾袋廢料棄置喺深灣道布廠灣工業區對出行人路旁，匿藏喺附近山頭嘅野豬誤以為天降餡餅，群豬遂由斜坡奔騰而下，將幾袋廢料以利齒咬到稀巴爛，呢個壯觀場面畀途人撞見，覺得機不可失，於是拍下「深夜野豬群呼嘯覓食圖」！

香港野豬氾濫成災，佢哋喺山頭野嶺唔夠嘢食，加上天寒煎熬先會走出鬧市「碰運氣」搵嘢食，誤闖亂撞，有時失足墮坡滑落水渠，有時頭頸被夾鐵欄至滿地鮮血掙扎哀鳴；更不幸嘅就係好似誤闖停車場受驚墮斃！嗱！由於「野豬出沒注意」，除咗「自投險境」，更加難免擾民，甚至撞傷市民嘅個案有上升趨勢，漁護署遂祭出「殺豬令」，尤其喺野豬出沒嘅黑點「誘捕」及予以「人道毀滅」。有人認為咁做法係令野豬「最舒服死」，亦有市民及愛護動物團體認為即使為野豬打麻醉針，不過佢哋死前都會作一番掙扎，並不「人道」，應即撤銷殺豬令，並重推「捕捉、絕育、放回」政策，令香港成為人和動物互相尊重嘅友善社會。

冇錯，野豬嘅命也是命！其實，本報大早曾獻「官辦貓狗善終園」藍圖，一條龍提供其生養死葬，要控制野豬數目，若然又捕捉──絕育──放生，實在費時失事，反正香港大把荒村僻島，一於闢個農場野林，將走出市區覓食嘅野豬圈養，不必絕育，雌雄分開圈養，直至其善終，咁先至係治標兼治本，政府又唔會惹來殺生惡名！仁義既施，而且積功添德，善有善報，阿彌陀佛！本報藍圖想得周到，漁護署何樂而不為？