功夫茶：吸引青年返香港　乜都唔做靠口爽

「人才」近排成為一眾高官掛喺嘴邊嘅常用字，亦一度成為社會焦點。古時「不學詩，無以言」，依家不談人才，就係out！而且仲要「搶」，冇錯，唔係王老虎搶親噃，喺「搶人才」，幾咁有霸氣！呢，特首今年10月發表《施政報告》就提出多項「搶人才、搶企業」嘅工作，日前又宣布本月28日起將開展一系列措施，包括啟動「高端人才通行證」、開通「人才服務窗口」線上平台等計劃，搶人才搶得不亦樂乎！

阿哥！年近歲晚，急景殘年，市民多為「年晚錢」張羅，過年過節，點都唔想過得太寒酸；過年，「少個崩」都難過；而政府卻要「搶人才」，呢家嘢同小市民唔多對嘴形！乜香港冇晒「人才」，搞到要周圍「搶」咁大陣仗？

嗱！勞福局局長稱，本港過去兩年流失約14萬勞動人口，無可否認部分人已經離港，以25歲至39歲人口減幅最明顯，流失達7.8萬人；另高技術人才減少8.8萬人。其實，稍為留心吓新聞，都知連教師、醫護等都流失唔少。之不過，高官就話本港「固有吸引力」未減，好似背靠祖國、聯通世界、稅制及普通法制等優勢，何況疫下流失人才情況非香港獨有，總之最緊要「定」，要有信心，毋須郁吓就同新加坡作比較喎！

哦！原來係咁，難怪近年的確唔少青年移居海外，令本港年輕勞動人口嚴重流失，日前港府公布有關青年嘅發展措施，心態都好似話「你要走，我不留」！總之未見着墨於挽留措施，一副「皇帝女，唔憂嫁」嘅神氣！呢嗱！民政及青年事務局副局長梁宏正尋日上公仔箱節目回應本港青少年流失問題，佢老神在在認為，隨着香港逐步復常及恢復經濟，且仍有好多發展機遇，相信可吸引喺海外嘅香港青年回來！嘩！講到「花若盛開，蝴蝶自來」咁款，乜香港真係咁好咩？

佢又話會喺18區增設青年社區建設委員會，主要係給予空間及渠道，畀青年發表意見，並將意見、政府嘅看法及最後嘅定案帶進社區；又指每年嘅暑假當局計劃舉辦香港青年節，透過音樂、運動比賽、展覽活動令社會關注青年發展云云。

阿哥，依家冇雞又點孵蛋吖？啲青年走晒你搞咁多計劃畀邊個睇？正如有社福界議員話齋，政府搶人才要先挽留人心，若然只係將以前講過嘅措施「拼拼砌砌」組成「大路嘢」，又冇具體策略去挽留人才，乜都冇做靠口爽梗唔掂啦！吸引人才回流點都要對症下藥，要有優化人才政策，唔係舊橋當新嘢，搔不着癢處有鬼用咩！政策要改革，要有重點去扶持，令青年有用武之地，一展身手抱負，睇到向上流機會，而唔係廢噏無謂，搞乜鬼展覽活動，完全對不上焦，勞而無功只會係「嘥氣」！