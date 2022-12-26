世界視線：波蘭緬懷舊光輝　又要着數又要威

波蘭是今次俄烏戰爭中最賣力的美國政府跟班，它是俄、烏兩國之外，最大的斯拉夫民族國，但如今竟是俄羅斯的最大仇敵。16至18世紀，波蘭和立陶宛聯邦相當有分量，可惜之後被俄國、普魯士及奧匈帝國瓜分，到第一次世界大戰之後才復國，二戰又吃了德、蘇大虧，故此一直仇恨俄、德兩國。

俄烏戰爭爆發後，波蘭非常積極支持烏克蘭對抗俄羅斯，它是北約支援烏國武器的主要通道，也是重要接受及中轉過千萬烏國難民的地方，近半年戰事激化，更是最多以僱傭兵及充當烏克蘭軍隊派軍支援作戰的國家，最近才接收1,200名戰死的波蘭軍士遺體回國。

波蘭這樣積極支持烏克蘭有多重用意。首先與北約協議，透過以自己的前蘇聯武器如火炮、裝甲車及飛機支持烏克蘭，可以得到北約的歐式及美式裝備補充，加快國防歐美化。

波蘭外長早前向德國要求1.26萬億美元的二戰戰爭賠償，德國則聲言1990年的莫斯科2+4條約已解決這問題，條約中德國正式接受現在的波德邊界，波蘭合法佔領了二戰前已發展的德國領土，其實遠比波蘭損失給前蘇聯的波蘭領土為佳。波蘭這項要求是提醒德國的歷史虧欠，背後的動機是催促德國要落實承諾供應豹二型坦克及先進武器給波蘭和烏克蘭對抗俄羅斯。波蘭12月初公告計劃來年將軍費開支由去年GDP的2.5%擴充至3%，軍隊由如今的13萬多擴至30萬人。除了引入美國先進的F35戰機、海馬斯火箭系統、阿布拉姆斯主戰坦克，更購買大量南韓的新型火炮及裝甲車，目的是要建立歐洲最強大的軍隊，連德國也深感波蘭的威脅及憂慮這舉措會使戰爭升級。

波蘭傳媒日前刊出一份分析，指波蘭正加緊訓練軍隊的進攻能力，而極右人物、法律與公義黨黨魁雅羅斯瓦夫‧卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）表示波蘭已練兵完成，可以在明年5月4日之後準備好，在有需要的情況下揮軍烏克蘭。雖然歐美政府一直強調相信波蘭無意擴張領土，但其深度介入也使不少分析家擔心俄羅斯若下階段戰鬥勝利，穩佔烏東甚至佔領南部的敖德薩，北約最理想的東擴方法就是引入波蘭、匈牙利及羅馬尼亞與俄羅斯一起肢解烏克蘭，使北約變相達到更接近及威脅俄羅斯的目的。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻