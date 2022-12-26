正論：香港繁榮已過氣　路有凍死骨可悲

曾經是別人眼中的天堂，香港在踏入千禧年之後，每況愈下，經濟逐漸衰落，優勢蕩然無存。雖然港府多年來意圖粉飾太平，營造出太平盛世的假象，但紙包不住火，醜婦終須見家翁，要看一個地方的真實景況，走上街頭看看，環境衞生惡化，旺區吉舖連連，還有數目激增的露宿者，活生生睡在那兒，正是經濟的寒暑表，這些都是不能騙人。

經濟走下坡，再加上疫情打擊3年，失業率屢創新高，貧窮人口有增無減，審計署報告指出，登記露宿者在10年間大幅增加，由2013年的595人增至1,564人，達到2.6倍，這個數字未能反映真實數目，社署或非政府機構未曾接觸過的露宿者，其個案應未有備存於署方的資料系統。估計有四分之一露宿者未有登記，其中一個原因是覺得沒有實質幫助。政府多年懶理社福界意見，沒有制訂無家者政策，主要倚靠機構提供綜合服務，短暫解決露宿者的需要，例如沐浴、剪髮和膳食，之後便任由他們自生自滅。

官僚不仁，不但沒有對症下藥，徹底解決露宿者問題，反而落井下石，每每為了市容藉口，突擊洗「太平地」，其中最轟動事件是2012年深水埗通州街清場事件，食環署聯同警方清走數十名露宿者的家當包括證件，露宿者集體控告食環署索賠及要求道歉，事件被拍成電影，醜出國際，但政府沒有悔意，康文署及警方在2019年又在通州街公園清場，十多名無家者同樣入稟並勝訴，可是僅獲百元象徵式賠償，康文署遲來的道歉毫無作用，社區組織盼望政府盡快落實無家者友善政策。

香港施政全方位落後於全球，外國多個地方制訂具針對性的政策協助無家者。紐約政府首要方針為無家者提供長期住宿，日本在2000年代便訂下幫助無家者自力更生的基本政策，成效顯著，值得香港參考。現時露宿者入住資助宿舍，政府有硬性規定，留宿最多半年便要搬離，之前所作的努力便前功盡廢，這樣短時間根本沒法儲錢或重新規劃生活，最後又再次淪落街頭的惡性循環。而且，部分露宿者年齡偏高，像一位受訪的破落千萬富翁年屆78，如何在半年內翻身？

關注團體多年來向當局屢次爭取，並提交意見，一屆又一屆最終只是無功而返，不知拖延到何時，根本沒有誠意解決。「官」門酒肉臭，路有凍死骨。近日天氣轉涼，露宿者瑟縮於寒風中，餐風飲露，慘況可想而知，以往還有人逗留在通宵經營的快餐店避寒，但自從政府限制堂食，這些「難民」也絕迹，苛政趕絕貧民，是千古以來不變的悲劇。

以往香港繁華時，機會在等人，只要肯做，就算基層也可買私樓，即使破產也有機會捲土重來，然而今時今日，一間又一間企業倒閉，一個又一個老牌子消失，政府一籌莫展，不斷嚷搶人才，搶資金，更把振興經濟希望全繫於通關。如果人才真的可以搶，首先就是換走一大堆廢官，經驗淺尚可以訓練，但無能無同理心的官員，香港市民實在受夠了。