從歷史大趨勢來看，歐盟東擴也不是壞事。或許這可以是歐洲在拿破崙和希特拉的統一企圖另一次嘗試。比起羅馬帝國時代，更集中於歐洲大陸，而不是地中海。

歐盟產生，一個主要理由是使法、德世仇可在歐盟框架內消除戰爭的機會。歐盟體制堅持的重要政策原則是一票否決權，保障小國，不讓大國主宰其他成員國，也使歐盟的發展，只能循序漸進地用統一的成效來勸誘各國深化融合和加添新的成員國。歐盟在化解法德世仇之後，更重要的是與俄羅斯合作，和以西德統一東德的方法，用特惠條件解決前南斯拉夫諸國入歐。歐洲用歐盟方式的統一，應用經貿合作促使，而不是用武力佔據。

在1990年之前，冷戰底下雙方各自發展，歐盟受惠於政治穩定，外無戰爭，發展迅速，奠下了歐元統一的基礎。可惜的是蘇聯瓦解，歐盟被脅從肢解南斯拉夫，兩者都依靠軍事與政治，而不是經貿整合的方法，其中便有着強烈的強迫因素。歐盟亦沒有像西德之於東德，用贖買方式追求平穩過渡與融合，結果是蘇聯、東歐、南斯拉夫整個區域失控糜爛，產生出眾多的政治、經濟、社會、文化矛盾與衝突。

歐盟安穩，俄羅斯與東南歐不穩，必然也威脅着歐盟的發展。歐盟東擴初期只取較富裕的國家，形成更大的分野對立，在這個過程插入了美國的政治與軍事企圖。北約東擴，表面上是從軍事方面掩護歐盟東擴，實質卻變成美國借北約騎劫歐盟，把歐盟東擴與北約東擴綑綁起來，變成美國霸權工具，要瓦解俄羅斯和東南歐，分而治之，保證俄羅斯即使復興也不足以挑戰美國霸權。

但美國只着眼於軍政控制，並沒有考慮當地的發展與民生，還屬帝國主義的侵略。除掠奪外，要把俄羅斯、東南歐變成荒原，一如羅馬帝國對付北方游牧民族，也因此如羅馬時期，北方民族不會永遠屈服。對歐盟來說，這樣的俄羅斯與東南歐便構成外來的挑戰與威脅，即使沒有美國的挑撥干預，也成歐盟安穩發展的大患。

俄羅斯要求入歐，要求歐盟考慮到它的國家安全和與歐盟共存的關係，都是對俄、對歐盟的最大利益之事。美國為了維持霸權當然反對，因歐俄合盟必然壓倒美國，烏克蘭之戰便是要把歐俄同時打倒。

只有歐俄矛盾內化於聯盟底下解決，才可有歐洲真正的統一。