美國總統拜登日前簽署2023財政年度國防授權法案，內容包括：一是未來5年向台灣提供100億美元之無償軍援；二是提供至多20億美元軍事貸款，還款期限為12年；三是每年從國防部庫存撥出價值至多10億美元的防衞物資或服務給台灣；四是為台灣打造包含彈藥及其他防衞武器的「區域應變軍備庫」，台灣優先取得美國「超額防衞物資」待遇；五是要求國務院與國防部優先並加速處理台灣軍購請求；六是美軍印太司令部有權與台灣聯合軍演，包括邀請台灣參加2024年環太平洋軍演。法案還規定成立跨部會小組，應對北京對台資訊戰、網絡攻擊、傳統文宣及統戰，法案還表達支持台灣有意義參與國際組織。

對此，北京反應強烈，外交部、國防部、全國人大外事委員會、國台辦發表聲明嚴厲譴責，提出嚴正交涉。美國的挑釁，一下子把中美兩國元首較早時見面營造的修復兩國關係的努力吹散。用外長王毅的說法，這是美國在「向中國捅刀子」。而美國國務卿布林肯下個月訪華續談中美元首設定的改善關係議題，很可能亦成泡影，因為美方已肆無忌憚地衝撞了北京劃下的台灣問題是中國的第一紅線。

正如中國國防部的聲明回應，美方的做法只會推高中美軍事對抗風險，解放軍將一如既往嚴陣以待；國台辦聲明則指出，美國企圖在軍事上武裝支持「台獨分裂勢力」，「遞刀子」、「送炮彈」，把台海推向戰爭邊緣。毫無疑問，美國的「法案」不但威嚇不到大陸，更會強化大陸武統的決心和意志，只會為加緊武統作出更充分的準備。

美國的這個法案是5年期，軍援台灣百億美元。美國五角大樓和智囊多次研判大陸未來5年內會對台武統，美國的軍援試圖在5年內提升台灣戰力，阻擋大陸武統，這當然是癡人說夢，別說百億美元，就是千億美元也是說夢。5年內武統滅獨隨時發生，說不定老美根本花不完這筆錢。