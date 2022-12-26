國與國之間只有永恒的利益。最近澳洲不斷主動和中國尋求對話，雙方關係有明顯回暖迹象，兩國外長在北京舉行第6輪外交與戰略對話，兩國領導人也互致賀電慶祝建交50周年，一切都向好的方面發展。為何澳洲突然轉向？答案很簡單，當然是着眼於本身利益。

澳洲是出口導向型國家，中國是其最大市場，雙方貿易額佔澳洲貿易總額達三成。但莫名其妙的是，莫里森政府時期澳洲積極配合美國遏華政策，總是衝在對抗中國第一線，有時甚至比美國更囂張，導致中澳關係嚴重倒退，貿易自然受影響。近年中國限制部分從澳洲進口的紅酒、龍蝦、牛肉等產品，澳洲業者叫苦不迭，台灣當局曾說要增購澳洲紅酒以示支持，結果淪為一場笑話，以台灣那點市場和購買力，根本無法與中國大陸相提並論。

澳洲緊跟美國反華，不但得不到任何補償，反而使本身利益受損，這種蠢事只有莫里森政府才願意幹。阿爾巴內塞政府上台後，一方面仍積極參與美國主導的AUKUS和「四方安全對話」，一方面主動對中國示好，很明顯是希望在兩者之間取得平衡。畢竟與中國為敵是沒有前途的，澳洲在外交和軍事上可以依靠美國，在經貿方面則不得不依賴中國，這是顯而易見的道理。阿爾巴內塞政府放棄莫里森政府咄咄逼人的對華政策，既是明智的選擇，也是唯一的出路。

形勢比人強，在五眼聯盟之中，澳洲曾是反華最賣力的國家，現在也不得不改弦易轍，說明美國孤立中國的圖謀注定不可能得逞。現在依然死心塌地緊跟美國遏華的國家大概只有英國和加拿大，這兩個國家與中國的經貿關係不如澳洲那麼緊密，也許還不急於轉軚，但遲早也要面對現實。中國國力持續上升，美國霸權則日益衰落，這是任何人都無法否認的事實，反華能有甚麼前途？

尤其是英國，脫歐後日暮途窮，俄烏戰爭又加劇能源危機和通脹問題，由此引發此起彼落的罷工潮，全國亂成一團，不知如何收科。難為倫敦政客此時還有心情反華，聲稱中國對英國的價值觀和利益構成「系統性挑戰」，並指中英黃金時代已經結束，簡直是臨表涕泣，不知所云。英國是甚麼東西，值得中國挑戰嗎？一個靠海盜起家、靠販賣鴉片致富的國家，開口閉口價值觀，實在令人惡心。