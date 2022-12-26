香港好不容易終於看見與內地的通關曙光。特首李家超甫從北京返港即宣布好消息，指中央同意逐步有序地全面通關，預計下月中實施。這對於長期分隔兩地的中港家庭，以及冀北上做生意的港商來說，絕對是天大好消息。不過，目前正值內地疫情大爆發，而且仍未見頂，外界對於內地的確診和死亡數字眾說紛紜。在港方未能清楚掌握內地疫情的情況下，通關會否對本港公營醫療造成極大壓力，不由人不擔心。

國家衞健委昨日宣布即日起不再發布每日新冠疫情訊息，改由中國疾控中心發布，中疾控於同日下午公布，內地上周六（24日）新增2,940宗確診，最多新症的依次為廣東1,384例、北京305例、重慶234例，無新增死亡病例。如此數字，連內地民眾也不信。君不見，浙江省政府昨日召開疫情發布會，直指該省日增新冠患者已突破100萬宗；鄰近香港的東莞，當地衞健局推測現時每日感染人數以25萬至30萬宗規模增長，且增速愈來愈快。說內地疫情如海嘯式大爆發，絕無半點誇張。

事實上，中國內地一直採取動態清零措施，只要有一宗病例都嚴格封控，如今改弦更張，形同不設防，疫情大爆特爆已是預料之內。包括香港在內，全球沒有一處地方能夠例外，疫情終須一爆，待兩個月後疫情漸次平復便一天光晒，但當中的過程必然會帶來陣痛。內地現在的情況可謂香港年初的翻版，惟內地人口基數龐大，疫情比香港嚴峻絕不為奇。

在疫情爆到七彩之際通關，中港兩地的病毒必然互溢，港府必須預計到將有內地確診者入境本港，公院的人手、藥物及病床是否足夠應付，醫管局必須交代。中港通關是好事，港府切勿讓好事變成壞事。