2022年快要終結，回顧全年，世界頭號大事當然是爆發了俄羅斯與烏克蘭戰爭，這一場仗的進程與結果，海內外華人特別關心，因為說不定今日的俄烏，會成為明日的台海。

俄烏戰爭啟動後，以美國為首的西方集團，用盡洪荒之力去制裁俄羅斯，事前歐美專家估計，俄國的經濟定然吃不消，將會出現斷崖式下跌。然而，實際上確是如此嗎？那當然不是，根據最新評估，今年俄羅斯的國民生產總值（GDP）只會下調約2.5%，這個跌幅比部分位於歐洲的北約盟國更低。即使一向逞強的美國，全年GDP恐怕也只是輕微上升，而明年的預測，更幾乎是一致看淡。兩相比較，歐美的制裁非但奈何不了俄羅斯，反倒害苦了自己。

俄羅斯的經濟數據沒預期般差勁，有部分西方評論者便胡亂猜測，說莫斯科是在做假帳騙人。筆者常說，現代社會資訊透明，很多事是想瞞也瞞不住的，我們權當克里姆林宮提供的訊息，並不完全可靠，但老百姓反應是最真實的，若然每天都過着衣不蔽體、食不果腹的日子，我管你是天王老子，也肯定會走出街頭抗議了再說。

今天打開電視、報章，且看最多罷工和示威活動的是哪些地方？是莫斯科或聖彼得堡嗎？都不是，而是北約集團的所謂民主國家，尤其是英國。目前英國的勞務人員正在輪番罷工，聖誕期間的英倫處於半停擺狀態。當地居民雖然生活受阻，卻頗體諒罷工者，因為大家都明白這是因為政府無能、國策出錯，才會導致經濟低迷和通脹飆升。試問此時還不抗議，更待何時？上述鏡頭，在莫斯科的紅場反倒沒有出現。歐美集團就連俄羅斯也收拾不了，還說要用經濟手段對付中國，那未免是太天真了吧。