「競爭是叢林法則，合作是文明法則。」俄國作家克魯泡特金的想法顯然不是美國所信納，山姆大叔只有一套法則：「公就美贏，字就你輸。」

美國前年起要求所有由香港出口到美國的產品，來源地標記不得標示為「香港製造」，須標示為「中國製造」。如此獨斷獨行的做法，被第三方──世貿專家組裁定為不符合原產地標記最惠國待遇要求，建議美方糾正。不過，山姆大叔恃着其仍是世界強國的身份，無視國際組織好言相勸，更反過來羅織一大堆「罪名」，例如說中方削弱香港高度自治及港人民主、人權，試圖合理化美式霸凌行為，又指事涉國家安全問題，不能由世貿爭端解決機制檢視，又一次企圖蒙蔽無知。

正如國際關係學者米爾斯海默指出，國際社會屬無政府狀態，意思是在國家之上，哪裏再來一個單位能有力地管束某些獨斷專橫的國家不敢胡作非為呢？美國就是將此一洞見推上神壇的最有力證明。美國重量級學者喬姆斯基在《流氓國家》一書中，直接開名批評視國際規章如無物的國家：「美國認為自己可以不受這些規章的約束，自冷戰結束後更是如此，而且由於它的超級強大，甚至連破壞規範的藉口都不太需要。」如今看來，美國竟然有閒情編造詆毀中國的藉口，看來老美真的變了，變得不再像以往般強大。

米爾斯海默雖然也說過：「國家是在一個自助的世界中運作，因而必須採取一切必要的措施，以確保自身的安全。」之不過，這些措施應是文明的還是叢林的呢？美國怎麼選擇，這是華府的自由，既然國家屬於一個無王管的層次，老美又非如被它攻打的那些小國，各界不放棄為虎作倀，便只能逆來順受，但山姆大叔請切記，不能行叢林法則時，卻告訴世人這叫文明。