還有數天便踏入2023年，在此祝願大家2023年新年快樂，香港繼續走向復常，各方面的發展更上一層樓。

上周適逢冬至，筆者偕同財政司副司長黃偉綸及房屋局局長何永賢，到深水埗探望劏房家庭，帶了一些小禮物向他們送暖，並了解他們的居住環境及入住簡約公屋或過渡屋的意願。其中一個家庭是張太一家四口，已申請公屋3年，家居面積約150呎，兩名兒子要上學，丈夫沒有穩定收入，他們寄望可盡快改善居住環境，原因是單位有滲水及漏水情況，每逢下雨牆壁都滲水，而水電費亦昂貴。另一探訪家庭是獨居長者陳先生，申請公屋已有兩年，他付不起4,200元租金，與另一房客以「日夜更」方式合租單位。他期待同區公屋重建後有機會上樓，如有簡約公屋，縱使在新界也願意考慮。

冬至一家團圓又或普天同慶聖誕節之際，期望大家不要忘記，還有12萬個居住在不適切房屋的家庭，當中有10萬劏房住戶，他們的居住環境仍然十分惡劣，小朋友沒有活動空間，他們都是輪候公屋的一群，亟需大家持續的支援。期待政府提速提效興建公屋、供應過渡性房屋，2024年開始供應簡約公屋，讓住戶們早日告別劏房。

踏入2023年，我們期盼政府宣傳簡約公屋之餘，也要考慮其他持續支援劏房居民的措施。其一，優化現有過渡性房屋計劃並協助推廣，兩者部分的選址在新界區，當局須一併促成優化公共交通配套網絡，讓有需要的劏房家庭更容易接觸相關招租資訊。其二，優化劏房租管措施，包括制訂劏房起始租金。其三，放寬現金津貼資助對象範圍。無論如何，政府須承諾告別劏房及制訂路線圖，這也是非常重要的一步，首要的是短期內告別劣質劏房。