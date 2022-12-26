政務司司長日前宣布3年吸10萬人才計劃，這對那些以為撬走了香港人才、落井下石的國家來說，無疑是壞消息，同時也應多謝那些「走佬人」，否則香港的人才庫便不能這麼快騰籠換鳥了，淘汰大批「黃師」便是明證。

教育局說流失了不少資深教師，但塞翁失馬，焉知非福？否則怎能順利地去瘀生新呢？《港區國安法》於2020年中生效後，社會騷亂的破壞趨向息止，人心思安。其時，英國扮黃鼠狼拜年，推特別BNO計劃，為反中反政府者大開移民太平門，結果12萬港人移英，當中本年度有2,140名中學教師離職，按年增72.6%，其中有1,006人是有10年或以上教學經驗的資深教師。無疑，這是送給教育局好契機進行改革，可為教育開闢新局面。

毋庸置疑，香港教育界一時間有2,000多教席空缺，若未能即時填補，自然影響受教中的學子。但長痛不如短痛，讓莘莘學子不再被「黃師」洗腦變暴徒，是學生和家長之大福氣。另一方面，扶掖新進教師上位，未嘗不是難得大好轉機，千載一時之機平靜地淘汰2,000塊阻礙推動愛國主義教育的絆腳石，想也想不到。

君不忘，黑暴的基地及司令部是八大院校學生會，而大專院校正是香港教師搖籃。君不忘，黑暴被捕逾萬暴徒中，學生是主力，足證「黃師」是暴亂黑手之一。君不忘，黑暴中有數百名教師被投訴、被調查、被檢控，但參加暴亂而未被揭發的更多。君不忘，黑暴中數也數不清有多少「黃師」煽動組織策劃學生反送中、搞「港獨」分裂。當下有2,000多名教師自動辭職，不管怎麼說，是天大的好事。無論如何，香港需要的是建港人才。反中亂港搞顛覆者是破壞王，早走早着，走了就不要回來！