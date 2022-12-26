疫慌折磨3年，中港兩地通關終於見到曙光。不！係彩霞！行政長官日前結束上任後首次上京述職，回港後給市民一個驚喜：中央已同意逐步、有序地全面通關。有跨境家庭甚至認為特首嘅宣布係「最好嘅聖誕禮物」！畢竟血濃於水，親友渴望農曆新年前可以回鄉探親，一家人齊齊整整食團年飯就最正！

有議員希望當局把握時間，爭取喺農曆新年前讓港人回內地與親友團聚，以共度佳節。通關目標係明年一月中落實，消息固然振奮市民心，之不過今年農曆新年嚟得特別早，由今日起計，不足一個月便是年初一，要喺如此短時間與內地各有關部門商討一個萬全方案，時間之緊迫可以想見！

政府即時成立通關事務協調組，由政務司司長帶領，15個政策局全部參與，相信為求落實通關，面對洶湧而至嘅需求和各項挑戰，各部門必小心翼翼處理，以免有乜意外或陰溝裏翻船就唔好喇！大家亦睇到，多個關閉咗嘅口岸近排已「動」起來，羅湖口岸、落馬洲及高鐵西九站等員工，近日陸續被召回崗位；入境處、海關等部門亦人手大調動，種種迹象顯示，政府正為全面通關做好準備！

港人盼通關，真係望穿秋水！如何確保兩地有序全面推行通關，要考慮多項因素，更要兼顧兩地疫情變化，如何取得「平衡」，兩地官員應多作真誠溝通。要言之，通關茲事體大，大家都盼望已久，是否如本報要聞所言：「新春前通關，團聚經商笑開顏」，各方不容有失也。疫慌3年，經濟動力是否返嚟，盡在今鋪！

小市民苦苦等到通關在望，那種雀躍，並非三言兩語可以表達！老朽亦寄盼淑氣自天來，於春融麗日，回福建家鄉探望一班老親友！