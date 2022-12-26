經由政經疫情「完美風暴」所逆襲，社會和青年事務的發展和定位首當其衝，持續滑坡，尚未見底，而隨着社會漸趨「復常」，大家對民政及青年事務局在聖誕新年前發表的《青年發展藍圖》期許甚深，希望能重訂發展方向和未來定位，以及重建社會縱向流動橫向聯動的發展階梯，再通過重塑青春激情和價值理念打一場翻身仗，建設一個青年發展型社會，為特區管治帶來新方向、注入新能量。

所謂「思路決定出路，格局決定結局」。過去的社會波動不絕因青年而起，並隱然形成一個政社青學糾葛交纏、一路向下的「死亡螺旋」。今天，我們要走出這個低谷泥淖，就不能再拖拉掩飾，直接以「挽回青年」為目標，既教育又助促發展，培養他們的正向思維和價值觀，提高家國情懷、民族認同和文化自信，讓他們認識和貫徹「背靠祖國、聯動世界」的大局觀念和歷史使命，讓社會的發展引擎在青年開悟下重新啟動。

當然，人貴自重，發展也不是單向的要求或支援，青年們在要求「被認同」、「多參與」、「復和」，甚至「被挽回」，就要先做好本分，認清形勢、知所進退、不煽惑播亂、守法求進肯貢獻，善用「社會復常」、「陸港通關」在望的時機，做好本分，付出貢獻。

《藍圖》因應青年的整全成長和可能出現的生涯規劃歷程，廣博而詳細地分列4個篇章和160多項措施，更涵蓋200多萬名青少年，目標宏遠，企圖心也強。時間安排更是一絕，放在另兩份有關科技發展和「搶人才」規劃，以及新年將至的特殊時間點，彰示青年發展的超然身份和政府的特別支持和重視。然而，《藍圖》涉及的部門政策繁多，更與其他多項跨部門的重大改革項目同期推行，雖有高層委員會和青年事務專員統籌協調，但在行政和資源調動方面難度不小，更易混亂，更甚的是議題眾多，尚欠落實執行的內容細則、行動方案和時間表、成效、參與等，一切仍暫時停留在想像和希望的空間，但由希望變實利之間充滿詭異變數，需要「挽回政策」，需要特別加強對話語輿情的掌握和處理，慎防因拖生變，暗湧變海嘯！

「挽回香港」是永遠的主題，世界正處於百年未有的大變局，國家則在開展第二個百年奮鬥目標，香港亦在落實「由治及興」，因而無論是基於「大形勢」還是「小環境」，香港都有責任和需要培訓青年的國民身份認同、貫徹落實「一國兩制」的初心，堅決對香港的社會責任，以及對國家對民族的歷史承擔。因此，香港要糾錯、要前行，要在大國博弈中穩航，政府和社會各界不能再盲從過往的制度和理念，而要因應「東西格局」演進下的新視角維度，全面檢視完善現行制度和價值，解決社會深層次矛盾、通暢向上流動、全面融入國家發展大局，負責任地承擔「挽回香港」的歷史責任。