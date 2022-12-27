正論：收回棕地牽連廣　本地產業陷絕望

特區政府豪言追落後，特別是房屋供應是重中之重，多線發展，覓地建屋刻不容緩，人工島估計耗資最少超過5,000億元，埋單恐近萬億元，甘冒掏空庫房之險；打造北部都會區，新界土地大變天，牽連甚廣，本來事關重大，應有周詳計劃，可是政府一貫慢條斯理，臨尾才起步趕工，出現問題屢見不鮮，受影響除了市民，還包括本地產業。

港府規劃中多個新發展區，涉及不少棕地，當中大量本地產業在土地上運作，收地令數以萬計的工業活動面臨倒閉或迫遷。元朗南發展計劃範圍之內，逾50年歷史的港製渠蓋工業，為本地提供生鐵井蓋多時，默默耕耘，貢獻良多，卻被政府忽略，一聲收地，未有為工廠進行妥善安置，成為第一批被開刀的犧牲品，需於明年3月16日前還原並遷出用地，然而近8萬呎的廠房土地，數百個「大龍冚」500公斤重的渠蓋以及逾噸重的排污水管，想找地重置，困難重重。

渠蓋廠幾經辛苦，找到寥寥無幾的合適用地，但因為政府宣布推出北部都會區進行一連串收地行動，立即封盤或大幅加價，租金開天索價，根本難以維皮。雖然一眾工廠盼望可獲「一換一」土地安置，繼續營運，但政府一刀切拒絕，強調棕地作業屬商業運作，只是叫閣下自理，按照法例申請法定補償及特惠補償的現金援助，但政府開價與市場脫節，被斥為天方夜譚，亦反映官僚處事僵化，未能與時並進，而且麻木不仁，對於小企業死活漠不關心。

港府開展大項目，往往鑼鼓喧天，高調諮詢，但最後無聲無息作出種種不合理安排，之前收集的意見如泥牛入海，白費時間做騷。像規劃北部都會多時，理應一早了解廠家的困難，作出合適安排，雖然早於2013年已經開展元朗南發展計劃的研究及公眾諮詢，但區內一眾工廠直斥諮詢只是裝模作樣，包括在2018年研究重置棕地作業者於多層樓宇，但具體顧問研究報告到現在仍然未見，當局曾叫工廠搬上工廈發展，但一般工廈根本無法承受渠蓋廠作業的重量，難怪被質疑閉門造車，根本沒有落區實地觀察廠家疾苦。

棕地作業者經常背負污染環境的惡名，但事實上對本地工業及民生有一定貢獻，猶如無名英雄，政府一直明許默許其經營，才是最應受到矛頭所指。早前類似渠蓋廠情況的𠝹木廠黯然關門，政府對多個本土產業營運者過橋抽板，其實亦是一拍兩散。渠蓋廠與房屋署合作，其渠蓋供應量約佔全港公營房屋供應三分之二，一旦收地後結業，難以在本地尋找代替的供應商，如果向外地訂購，運費及訂價恐怕大增，而且質素亦成疑問，牽一髮動全身，窒礙未來公屋供應。

北部都會區的整體規劃，波及大量棕地作業者，而政府未能為棕地作業者提供適切的過渡安排，等於扼殺生計，犧牲一眾支援本地產業發展的廠家，亦製造失業問題。一日未能妥善安置，發展計劃勢受影響，政府必須面對現實，正視棕地工廠安置問題，解鈴還須繫鈴人，官府這個責任是逃避不了。