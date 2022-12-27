世界視線：庫爾德人獨立　中東四國紛亂

法國巴黎近日出現對庫爾德人的襲擊以及庫爾德人的示威抗議和衝突，中東的庫爾德人問題再被國際關注。

庫爾德人聚居於伊朗、伊拉克、敍利亞、土耳其4國，歷史上從屬當地的帝國，並不形成獨立的國家。中東各地從來是帝國爭雄之地，波斯、馬其頓、羅馬、阿拉伯、突厥的帝國相繼統治，均是多民族多宗教混合的帝國。區內民族因各種因素到處遷移流徙雜居，歷時數千年，不可能每族都可如猶太族那樣在二、三千年後復國。

庫爾德人居於中東北部山區，一直孤立，但亦伊斯蘭化、突厥化。庫爾德人的民族認同不過是在鄂圖曼帝國崩潰時應運而生，當鄂圖曼帝國在內外矛盾壓迫下瓦解，各地便用各種理由產生出政治化的民族認同，本是一體的突然把集居融合的因素完全否定，從政治需求衍生出所謂純粹的舊民族，重寫在羅馬帝國之後的歷史來作為政治獨立的合法化基礎。

鄂圖曼帝國以至同時的奧匈帝國，在19世紀以來便是被新興的列強（俄、德、英、法）所肢解掠奪。列強宣揚的是民族獨立，鼓吹和支助帝國內各族分離獨立，可是列強在各自國內卻是堅持融合而非分離，可見民族自決口號不過是帝國主義的政治手段。

庫爾德人一直沒法獨立建國，反而長期為大國利用，作為後者的僱傭兵，介入中東4國的政治軍事鬥爭中。庫爾德人助美國侵略伊拉克，獎賞是在伊拉克北部建立自治的區域政府。在敍利亞的內戰中，庫爾德人助美國擊敗伊斯蘭國，割據敍利亞的東北部。二者都是依賴美國的軍力庇護，作為美國代理人，也同時在伊拉克、敍利亞所佔地區用當地的石油生產來支付美軍的部分經費支出。美國駐有軍隊，建有軍事基地，庫爾德人的政黨與組織只能依從美國指揮，變成美國的屬地。

或許庫爾德人並不全部要求建國，但伊拉克、敍利亞的割據卻使土耳其國內的庫爾德人激進組織倣效，導致土耳其政府對之鎮壓並追趕至敍利亞境內。近年土耳其3度入侵敍利亞，便是為了剿滅庫爾德武裝組織，美國、俄羅斯阻止，卻改變不了土耳其的決心。據說土耳其正準備大規模進侵敍利亞庫爾德人據地。

庫爾德問題表面上是民族解放，底下卻是大國分割中東的角力。各種問題糾纏一起，不易解決，出路便要擺脫排他的民族主義。

研究所所長 陳文鴻