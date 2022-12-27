功夫茶：配套不全公德缺　空有紅葉競吐艷

「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。」香港天氣漸寒，又係紅葉吐艷嘅季節，正如杜牧詩云，楓葉比鮮花更加火紅，停下馬車坐在山間欣賞實一樂也。嗱，咪睇香港只係彈丸之地，查實郊外紅葉一樣令人目不暇給，呢個聖誕假期，粉嶺流水響水塘逼滿人潮，之唔係為咗一賞落羽杉嘅紅葉美景囉。

當然啦，家吓21世紀，唔可能學似古人咁，坐馬車悠閒賞楓。市民要去流水響水塘觀賞紅葉，大部分都選擇坐巴士。自從粉嶺站開往皇后山邨的巴士線78A開通後，唔少市民搭78A到山麗苑，然後再步行前往流水響以及印度廟，日前就有多達數十人嘅本地團搭巴士到場，擠得水洩不通。有皇后山邨同埋山麗苑嘅居民大嗌吃不消，平時坐巴士唔使逼，家陣就逼到冇碇企。

鬼咩，流水響水塘乃係禁區，唔准車輛駛入，就算遊客想自駕遊都不可能，尋日仲有警員在場票控違泊車輛，唔搭巴士仲有咩選擇吖？講到尾，政府從來都係有眼不識寶，明知疫情之下，好多市民喜愛郊遊，偏偏官僚無心裝載，完全冇諗過增加交通配套，連開多兩條巴士線疏導人潮都冇諗過，唔亂成一團至奇。

不過咁，除咗港府冇厘搭霎，香港市民嘅公德心一樣不敢恭維。呢，就尋日之嘛，本報記者現場直擊水塘一帶遺下唔少垃圾，包括口罩、食物包裝袋同埋紙巾。喂，自己垃圾自己帶走咁簡單嘅事，香港人一樣做唔到，羞唔羞家啲呀？仲有喎，有家長帶埋子女賞葉拍照，但就任由啲細路無王管，將部分樹葉扯下都當睇唔到，有冇家教心中有數啦。與此同時，又有一群外傭姐姐得意忘形，無視警告跨出欄杆攀上水塘邊嘅大樹拍照，不但可能破壞樹木，仲有隨時墮下水塘嘅危險，睇見都牙煙。

所以話啫，香港人咪自以為高人一等呀，喺香港郊遊都冇規冇矩，出到去更加係放飛自我，要幾失禮有幾失禮。難怪經常有人喺網上批鬥港人，去到日本大聲喧嘩、訂枱No Show，搞到神憎鬼厭。某啲人仲自我感覺良好，動輒歧視內地人，其實係五十步笑百步咋。

點講都好，香港人必須做好自己，好好愛護自己嘅家園。至於政府咯喎，唔該擘大眼睇吓香港嘅美好，再諗吓計做好交通配套及其他旅遊設施。嗱，中港就快通關，意味好快會有內地旅客到港，搞好本地景點，讓旅客有多點新意，總好過來來去去嗰兩個主題樂園咁鬼悶吖。

正如旅遊業界話齋，重啟旅業，業界需要時間表，一來要增聘人手，二來要調動旅巴，唔係按個掣就得。港官一直唔嗲唔吊，冇計冇劃，就算個天掉下餡餅都食唔到喇！