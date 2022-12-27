普京剛剛頒布總統令，禁止俄羅斯石油出售給任何參與對俄國石油限價的國家。G7國家對俄油限價，普京此舉是對G7國家開戰，並阻嚇其他國家依從歐美對俄油限價。在頒布時，普京表示限價是把世界能源市場帶上毀滅之路。

美國要G7國家對俄羅斯石油限價，目的是強迫各國不購買俄國的石油，限價只是藉口。美國知道俄羅斯一定反對，限價的對象便主要針對現時購買俄國石油的國家，如印度、伊朗、中國、委內瑞拉等，卻沒有禁止各國轉售俄羅斯石油，例如歐盟與美國本身也一直在大量進口俄油。用限價對付轉口商，作用只是打擊，用控制售價來壓抑轉口利潤，不是禁絕，目的不過是減少俄羅斯從石油出口取得的外匯收入，增加俄羅斯在西方制裁和烏克蘭戰爭帶來的財政困難。

普京的反制是禁止所有轉口G7國家的貿易，斷絕俄羅斯對美國、歐盟、日本等的石油出口。這顯然會減少俄羅斯的石油出口，但俄羅斯的應對是與沙特阿拉伯等OPEC國家一起減量，減少國際市場供應來提升價格。G7國家除美國能源自足外，都要依靠進口，國際市場價格上升，它們進口成本便漲，加劇現有的通脹壓力。即使在美國，國內石油供應價也會乘勢加價，增加經濟與民生的成本。

因烏克蘭戰爭帶來的全球軍工產業生產大增，美國早前量化寬鬆貨幣政策的作用還未完全消除，國際經濟未必陷入大衰退，反而中國全力促經濟會拉動國際市場的供求。若明年石油需求不減，供應減、價格升，對全球經濟特別是對俄油限價被俄羅斯反制的G7國家，打擊會大。相反，如中國、印度等，俄羅斯還可以用大折扣供應來減低對它們的影響。

全球的石油市場便因西方制裁而形成兩個分割的市場：一個是俄羅斯禁售，國際高價的G7市場；另一個是俄羅斯友好國家的折扣市場，後者還可有伊朗及OPEC國家的優惠供應。兩個市場的能源成本差異，美國亦未必會如俄羅斯那樣以折扣價供應G7國家，後者便成為對俄油限價的最大受害者，追隨美國的必然代價。

此役便把國際能源市場政治化，毀滅歐美跨國公司在國際市場上殘餘的勢力。石油、天然氣的供應武器化後，反而使俄羅斯可以用作外交工具──友好國家折扣供應石油。美國企業不會跟隨，便只能靠政治控制G7國家來佔據它們的市場。