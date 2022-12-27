《港區國安法》不是香港特區政府立的法，不是在香港的司法制度、法律體系和普通法基礎上立的法，而是中央立的法，是中央根據中華人民共和國《國家安全法》的立法精神、法理邏輯立的法。

這裏凸顯了兩大問題，一是香港的有別於中國司法和法律的制度和法律體系，會本能而強烈的產生抗拒，這種抗拒有心態問題，有司法制度、法律體系本身格格不入、必然摩擦的問題。二是在這種情況下，《港區國安法》的落地實施必然阻力重重，搞不好，不是被架空、消弭，就是走樣變形，兩者之間存在着「誰改造誰」的問題。

《港區國安法》已經公布實施了兩年半，也辦了一些案子，遇到了上述「凸顯問題」。其中以黎智英聘請「洋大狀」介入國安案，引起律政司和法院屢打官司，最後在終審法院徹底輸掉，不得不「上書」人大釋法的官司為最大、最難搞，顯示出《港區國安法》在香港司法制度和法律體系狙擊下受挫，也顯示出《港區國安法》在實施過程中，不但遭到香港司法制度、法律體系的「不配合」，還領教了特區政府的顢頇無能。

可以看出，《港區國安法》公布實施後，特區政府、律政司根本沒有主動查找《港區國安法》要「全面準確」落實會遇到甚麼問題，而是躺平不作為，任由本地司法中人擺弄、狙擊《港區國安法》。對此，中央當然不能放任自流，已要求特區政府、行政長官提交《港區國安法》實施以來的「總結報告」，目的是要完成二十大報告中的一項重要工作任務，即「完善香港特區的司法制度和法律體系」。

中央很清楚，《港區國安法》及香港法治遇到的問題，都和香港司法制度、法律體系存在的弊端有直接關係。弊端要糾除就要通過改革，而改革的要求中央早已提出，社會各界早就強烈呼籲，但特區政府、司法界就是頂着不辦。我們要看看今次人大釋法之事，對此是否能有所推動？