「我勸天公重抖擻，不拘一格降人才。」在任何時代，人才都是最珍貴的資源，現代社會更不例外。港府最近不斷強調「搶人才」，更擬推出「人才服務窗口」線上平台，提供各項人才計劃詳情並連接入境處系統，讓各地人才以電子方式提交申請及查詢。這個方向無疑是正確的，問題是如何搶？去哪裏搶？

在這方面，新加坡顯然比香港積極得多、成功得多。早在多年前，新加坡就被瑞士洛桑管理學院評為人才競爭力全球排名最優異的國家之一，在亞洲更是獨佔鰲頭。早前新加坡宣布推出「海外網絡和專業簽證」計劃，明顯又走在香港前面。

這些年香港先後遭遇黑暴和疫情蹂躪，社會亂象不絕，經濟民生受損，導致人才不斷流失，而新加坡正是最大磁鐵，乘機吸走不少人才。所以，香港要搶人才，難免要和新加坡競爭，而要和新加坡競爭，就必須拋磚引玉，提供比新加坡更寬鬆、更優惠的條件。但很可惜，直至現在港府依然是雷聲大雨點小，在吸引人才方面遠遠落後於人。

人才在哪裏？遠在天邊，近在眼前。華為創始人任正非曾經慨嘆，外國很多高科技都是中國人發明創造，中國企業反而要花大價錢購買，應該讓中國的雞在中國下蛋。這並非無的放矢，中國內地每年都有數十萬學生負笈海外，部分人完成學業後留在海外發展，特別是在美國，不少高科技人才來自中國。

直至近年中美關係惡化，華裔科學家在美國遭受各種歧視和排擠，許多人選擇返回中國。根據國家教育部數字，近10年來各類出國留學人員中超過八成完成學業後選擇回國發展。美國一項調查也顯示，愈來愈多華裔科學家和工程師放棄美國學術單位或科研機構的終身職位，單是去年就有1,400多名各類科技人才從美國回到中國。試想想，如果香港能吸引部分從海外回歸的留學生，何愁沒有人才？

有麝自然香。儘管近年香港發展不如人意，但對內地人才還是有一定吸引力。他們既有留學海外經歷，又沒有語言和文化隔閡，若港府能提供更開放、更寬鬆、更優惠的政策，以及發揮所長的空間，相信必能吸引部分內地人才來此發展，這不是比捨近求遠更實際嗎？至於有些黃絲熱衷於移民外國，那就由他們去吧，這班人對香港離心離德，沒有必要挽留他們。