烏克蘭戲子總統澤連斯基剛完成美國之行，滿載而歸，還口口聲聲說美國給的錢是對民主的投資，詎料其妻又被揭發12月初到訪巴黎時，在法國總統馬克龍老婆陪同下，到名店豪掃4萬美元奢侈品，包括衣服、包包、手錶等。作為一個戰時第一夫人，國家又因為戰火而變得支離破碎，據報多達三分之一人口不是戰死就是逃離家園，這位尊貴的第一夫人卻有閒情逸致穿金戴銀掃名牌，真教流離失所的烏國難民情何以堪？

事實上，愈來愈多聲音質疑美西方國家對烏克蘭慷慨「投資民主」之後，金援究竟流到哪裏去。美國共和黨及多家美媒早就指出，不少美國供烏的武器遭人在黑市轉賣牟利，而且美國無法對援烏資金作出追蹤和監管。然而拜登為了這場代理人之戰，以及爭取民主光環，不惜趕在12月23日於眾議院通過一項總值1.66萬億美元的預算法案，其中包括450億美元對烏克蘭的支援計劃。皆因他深知，明年1月共和黨將接掌眾議院，想要繼續大手筆援烏必然困難得多。

必須指出，俄烏戰爭未開打前，今年1月烏克蘭已有民意調查顯示，澤連斯基民望大跌，國民批評他貪腐無能，當時歐洲多國同樣對其提出貪腐的質疑。可笑的是，當俄烏戰爭開打，美歐領導人和傳媒又將這個腐敗無能的總統捧為民主鬥士、風雲人物，讚歌唱得無比好聽，虛偽之至。

美國已向烏國提供了近500億美元金援，加上今次的450億美元，即是近千億美元之巨。共和黨人表明忍無可忍，即將接替佩洛西擔任議長的共和黨眾議院領袖麥卡錫揚言，下屆國會將不會再向烏克蘭開空白支票，勢必逐條數審查。

打仗是燒銀紙的玩意，倘美國因莫財而收手，絕對是世人之福。