外國媒體總愛找碴，新冠疫情在中國內地流播3年，圍堵時，他們說圍堵不好，如今解禁了，又說解禁太快，擔心病毒會出現變種，總之進亦不是，退亦不是，就是看你中國不順眼。其實，中國自有中國的步調，你順眼也好，不順眼也好，咱們不是為他人而活的。至於病毒會否出現變種，變種後會否影響別處，那是天意使然，非人力所能勉強。

新冠疫情爆發之後，病毒已經歷多番變異，人口大國印度固然出現過變種病毒，人口相對較少的南非，也產生過變種新冠。病毒自有其生長形態，變與不變，要變的話，於何時何地去變，人們是無從預知的。

近日外媒不停渲染，說中國的疫情失控，醫院停屍間擠滿遺體云云。平情而論，新冠變種病毒確是狡猾的殺手，它們直接奪命的病例不多，卻善於借刀殺人，往往會破壞染疫者的多重器官，讓其他病患為其頂替兇手之名，這種情況在長者身上尤其明顯。因此，內地開放禁疫令後，年老體弱者的死亡率在短期內有增加，也是不足為奇。天要下雨，娘要嫁人，此乃勢所必然之事，沒有人能阻擋。

任何地方開放疫禁，新冠病毒就一定會蔓延，直接或間接因新冠而死的人，必然會增加，中國內地從沒說過會永久奉行病毒「清零」政策，這也是不可能的事。中國比其他國家遲開放，亦不是後知後覺，而是謀定而後動。外國當日的開放，猶如釋放一群蠻牛，任由牠們狂奔亂闖，卻無法預計結果如何。今日中國開放，因為有了外國的先例可依，一切就變得有目標、有步驟，短期內造成震盪，或許會有，間接的死亡人數也可能會增加，但在中央全盤擘劃之下，國家一定可以很快走出困境。