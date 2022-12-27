教宗方濟各在梵蒂岡舉行平安夜彌撒，雖沒點名俄烏戰爭，但他指人類對財富和權力的渴望可以吞噬鄰居。在這地球村裏，誰能在俄烏戰爭與台海緊張局勢中得益，誰便是草菅人命的貪婪者。

據聯合國統計，俄烏戰爭自今年2月24日爆發以來，平民傷亡已增至17,595人，當中死亡人數6,826人。反觀美國的軍工集團、能源生意卻撈得風生水起，本地黃絲黑暴常將「食人血饅頭」掛口邊，可見只識舔美和口說「與烏克蘭站一起」的他們，對世界局勢根本識條不銹鋼。

俄羅斯總統普京日前表示，準備與涉及戰事的各方，就可接受的解決方案作協商。此話顯然是為結束戰爭釋出信號，問題是，烏克蘭總統澤連斯基剛剛才赴美「述職」，華府新一筆總值18.5億美元的援助蓄勢待發，美國總統拜登重申美方承諾，保證烏克蘭人在俄國進侵下，不管需時多長也能繼續保衞國土，意味着「仗不打不發」的局面一日不改，「戰至最後一個烏克蘭人」的方針一日不變。

俄羅斯的立場其實很簡單，只要烏克蘭不加入北約，俄方依舊保有克里米亞，其餘事項相信仍有可談判協商的空間。之不過，澤連斯基現下挾着華府龐大支援與愛國者防空導彈；美國國會兩院議員看在澤連斯基出口術「為烏克蘭而戰即為自由而戰」的份上，不好意思說不支持自由的氣勢，另加有智庫民調指逾六成受訪美國民眾支持在軍事、經濟上援助烏克蘭，戲子總統赴美一轉，打了雞血，與俄協商的意欲肯定再創新低。

再說，山姆大叔也不欲看到布局多時的生意大計前功盡廢。因此，美、烏裝模作樣的與俄假和談或者會有，但真正的還烏克蘭、歐洲乃至全世界和平？取決於貪婪者對財富和權力有多癡迷。