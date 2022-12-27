新一屆特區政府上任後拋出不少新政策，連同立法會運作順暢，整個發展形勢都展現了活力及新氣象。其中「老大難」問題之一的環境衞生，我們期待政府的工作愈做愈好。

筆者所屬政黨過去不定期發表衞生黑點搜查結果，督促政府切實解決環境衞生問題。政府今年7月成立地區統籌工作組，我們亦成立相關工作小組就環境衞生於18區展開巡查，本人是工作小組召集人，其後於8月初即政府地區統籌工作組展開「香港新市容」全城清潔工作前，向當局提交逾150個衞生黑點及改善建議，包括修例和加強執法，清理舊區後巷及打擊店舖阻街，並獲政府接納。

為期3個月的全港清潔運動有一定成效，但「老大難」問題尚未成功解決，如私家街後巷、一些不是黑點的後巷及公眾地方，環境衞生仍有待改善。至於店舖阻街，需要當局持續執法；而鼠患及野鴿問題仍未有效解決，過去一年，個別公眾街市及公園鼠患肆虐，大家對相關視頻記憶猶新，我們最近也收到私人屋苑求助，指經常有大批野鴿集結困擾居民，懷疑有人餵飼野鴿。

當局已提出修例建議，正展開諮詢，建議提升亂拋垃圾等定額罰款至3,000元，亦提升店舖阻街罰則；我們原則上支持提升定額罰款，後者則可考慮引入累進式罰款以加大阻嚇力。另外，在衞生黑點安裝網絡攝錄機以便於對違法行為作出檢控。而下一步的美化市容工作，建議選定一些後巷作試點，以壁畫美化，邀請本地學生或藝術家參與，務求成為市民的打卡熱點，相信市民屆時也不會在這些美化的後巷亂拋垃圾、廚餘或棄置電單車。

要實現香港新市容，除了政府採取行動，市民的配合亦非常重要，讓我們共建一個清潔美麗的香港。