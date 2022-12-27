《勿忘81年前不平安夜》一文發表後，有讀者詢問東江縱隊有多少人？打了多少仗？日本投降後往何處去了？根據聖若瑟書院周齡齡老師在《圓夢》一書的描述，她父親周捷君校長17歲便參加東縱，隊員近一萬，戰鬥近千五次，殲滅近萬敵人，戰績彪炳。翻查史料記載，日本投降後，東縱執行延安中共的指示分兩部分安排，一部分北上山東，編為中國人民解放軍兩廣縱隊；另一部分復員社會，參加戰後重建。

周老師一家滿門忠烈，4人先後參加東縱，外婆是東縱港九大隊市區中隊聯絡站負責人；姨媽和大舅舅亦參加東縱，曾獲中央頒抗日戰爭勝利70周年紀念章。這些抗日救國英雄，從昔日戰場的絢爛歲月回歸平淡後，都是默默耕耘，埋頭為社會大眾作出赤子的貢獻。周老師父親復員後放棄繼承家業，轉而走上辦學報國之路，「1946年父親向祖父借資4,500港元，聯同其他3位志同道合的友人，籌資共9,000港元，與母親（呂儀和）一起在香港筲箕灣一幢舊樓房創辦一所私立小學——大同學校。父親是大同學校校長、母親是教務主任」。「他們選擇在當年遍布木屋的貧民區辦學，為的是讓基層兒童有受教育的機會。」父母離世後，周氏6兄弟姊妹又捐贈父母親留下之遺產，籌建了清遠市佛岡縣「石聯大同學校」，圓父母「大同理想」之夢。

東縱復員的抗日英雄，為愛國反霸事業做了許多無私奉獻，可惜無人搜集，也無人記錄，讓其靜悄悄地灰飛煙滅。上世紀70年代末，筆者邀得「香港武術健身協會」為勞校舉行全港武術界在修頓球場首次義演籌款，義演後筆者拜武協主席姚光師傅為師習拳，授拳之餘，他告訴筆者戰時曾任東縱小鬼隊，戰後發揚愛國精神，團結香港武術界創辦武協。