華燈初上，太平山下萬家燈火，霓虹燈招牌璀璨，表面上香港風采依然，然而繁華背後，香港經濟卻蕭條，即使與內地通關有望喺農曆新年前實現，之不過距離全面復常仍然路漫長！

呢，審計署報告揭示，截至今年3月底，登記露宿者人數多達1,564人，是2013年的2.6倍。而據社區組織協會估計，本港仍有四分之一露宿者未獲計算在內。換言之，露宿者點止千五人吖！早前有調查亦發現，新冠疫情嚴重影響中港分隔嘅單親家庭生活，喺收入唔穩下，有近九成單親母親及超過三成嘅子女面對三餐不繼情況。要言之，自疫慌以來，民生維艱。

本港經濟受疫情及外圍因素打擊，庫房再冇「水浸」呢支歌仔唱，政府亦不再肥到着唔到襪。香港連續3年出現赤字預算，財爺早前更預告今年全年經濟料出現3.2%負增長，預料將錄得逾1,000億元財赤；財經學者更估計，香港財赤將達1,590億元，差不多係最初估計嘅3倍。此外，香港嘅財政儲備亦由2020年初嘅1.2萬億元，滑落至約8,000億元水平。

新一年度嘅財政預算案將於明年2月公布，根據《基本法》第107條規定，香港特區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應。話係咁講，之不過一本通書不能睇到老，依家民生仍然多艱，基層市民收入減少卻面對樣樣都加到「入肉」。紓困不同亂花公帑，政府不但要繼續派消費券，仲要派現金，以解市民燃眉之急，畢竟8,000億元儲備仍然羨煞好多國家！既然財爺都認為經濟在復甦，千祈咪聽有啲議員傾向叫政府不再派消費券，佢哋身在福中不食人間煙火不知民困，不配做代議士！