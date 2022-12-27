新冠確診宗數持續上升，導致坊間出現恐慌，甚至引發新一輪藥物搶購潮！雖說對於小市民來說，有備無患總是好的，然而無病無痛，購置大量藥物囤積家中，根本不合常理，既無必要，更掠奪了病人的救命稻草！當然，民眾恐慌是藥物搶購潮的主因，然而在搶購潮背後，不難發現有人抱着投機心態，試圖大發國難財！

在大眾認知中，新冠病毒的致死率大不如前，普通患者的症狀基本與感冒無異，加上疫苗接種率的提高，縱然不幸染上新冠，大部分患者只要居家休息，按時服藥，也會自行痊愈，惡化成危重症的患者只佔少數。因此，不少市民認為只要家中有藥物存貨，一旦染疫，便可「病向淺中醫」，不至於無藥可服，導致病情惡化！況且現時正值冬季，又是流感高峰期，即便是感染流感，成藥也能應對。

事實上，每個家庭有一盒退燒藥或感冒藥傍身，已經足夠！畢竟無論新冠抑或流感，染病後，成藥的意義只在於紓緩症狀，患者理應盡快求醫，改為服用由醫生開出的藥物；即便是被迫隔離在家，現時網上診症相當方便，藥物也會由專人即日或翌日送到患者手中！今非昔比，縱然往年應對不佳，港府好歹也累積了一定經驗，無藥可服的局面現時根本不可能發生！偏偏筆者目睹有家庭明顯過於恐慌，家中囤積數十盒藥物。雖說藥物的保質期一般較食物為長，但該些藥物最終被掉進垃圾桶，也是預計之中。

另一方面，也有一些港人搶購藥物，是為了身處內地的親朋好友。內地現時疫情嚴重，加上正值冬季，求診人數急增，醫療系統不勝負荷，成藥便成為輕症患者的救生水泡。之不過，內地同樣出現藥物搶購潮，部分城市出現藥物供應短缺，加深市民恐慌。然而，早有媒體指出，內地的退燒藥產能位居世界第一，單憑內地藥廠的年產量，也足以供應全國人口；之所以供應短缺，只因新一波疫情來得急，藥廠未有提前加大產能引起，假以時日，自然得到紓解。

相較於市民的恐慌心態，有人趁此機會囤積居奇、炒賣藥物，更令人髮指。現時在不少網上平台皆可見有人出售退燒類藥物，且價格遠較市面價格為高；甚至在內地網絡平台上，也有出現標明來自香港的某品牌退燒藥，足見有不法分子偷運香港藥物返回內地炒賣。難以想像，在危難時刻依然有人以金錢為上，漠視他人生命安全，甚為可恥！

為了安撫市民情緒，港府除了促請藥廠加大供應，狠狠打擊炒賣藥物的行為外，更應加強宣傳力度，呼籲市民摒棄恐懼，以理性應對疫情。畢竟港人對於新冠的恐懼，一定程度上源於官員早前拒絕放寬防疫時所拋出的嚇人言論，諸如「共赴黃泉」等。或許，當時拋出嚇人言論也是權宜之計，但不能否認的是，錯誤認知才是市民產生恐懼的源頭；要撲滅恐懼，當從源頭做起！