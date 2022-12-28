娛圈單打：宋仲基風騷認愛　宋慧喬情何以堪

熱爆韓劇《財閥家的小兒子》剛以刷新自身最高收視紀錄完美落幕，男主角宋仲基隨即傳來更爆的喜訊。韓媒報道，宋仲基與宋慧喬離婚逾3年終於迎來新戀情，男神亦不再隱瞞，大方認愛。新歡是一位長相清秀的英國女子，外界認出是英國前性感女星Katy Saunders，紛紛送上祝福。

男神與洋妞陷入熱戀早就有迹可尋。早前赴美出席艾美獎頒獎禮，以及到新加坡宣傳《財》劇，全程大騷流利英語，跟過去說得結結巴巴完全不同；加上9月在《2022 APAN STAR AWARDS》領獎時，忽然在台上多謝「親愛的Katy」，當時觀眾還以為是男神飼養的狗狗名字，現在終於真相大白。事實上，粉絲站早就流傳二人熱戀，但更多粉絲只願相信她是男神的英語教師，今日看來，兩者皆是。

姑勿論如何，宋仲基走出離婚陰霾，重新戀愛，怎麼看都是好事。然而，對於前妻宋慧喬來說，則不知是攞景還是贈興。眾所周知，喬妹新劇《黑暗榮耀》即將開播，是她首次挑戰暗黑復仇角色，本來外界引頸以待，詎料前夫新戀情消息一出，隨即蓋過《暗》劇和喬妹風頭。早前喬妹出席記者會被指老態畢呈，有傳喬妹氣得施壓製作方重新修圖，鬧出一場小風波。女人最忌被人話老，喬妹都可謂黑仔。

喬妹粉絲更是意難平，在網上怒罵宋仲基是渣男，刻意激死喬妹。其實，雙宋離婚已逾3年，一切已成過去，男神此時才公開新戀情已算畀足面前妻。粉絲與其遷怒宋仲基，不如祝福喬妹早日覓得真愛。