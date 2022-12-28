功夫茶：中醫服務需求多　貧困長者嘆無助

香港人口正在老化，而且老化嘅速度好快！65歲及以上嘅人口佔整體人口嘅比例，由2011年嘅13%上升至2021年嘅20%。嗱！人口老化，咁政府喺老人政策方面有冇因時制宜呢？斷估政府都唔會相信「老當益壯」呢句成語啩？人老自然多病痛，唔通唱吓「壽星公，你係好公公；壽星婆，你係好婆婆」，咁就「壽則多福」咩！

各位，疫慌3年，不幸逝世嘅多係長者！活着嘅，自然要更加堅強。今趟新冠疫情帶出咗中醫藥嘅重要性，市民對於中醫藥嘅需求大增，將中醫中藥全面納入政府公營醫療體系，擴大現時醫務衞生局中醫藥職能，制訂短、中、長期中醫藥發展藍圖等可謂當務之急。可惜政府一味手指指，扮粉絲，唱好中醫，卻未能說好有關故事！喺疫慌及長新冠影響下，唔少基層長者極需中醫治療同埋調理；吃西藥抗病雖然反應快，對老人家體質卻未必咁適合，是以疫慌下對中醫需求特別多。

有組織尋日公布有關基層長者嘅中醫需要調查，發現有60%基層長者近期有向中醫求診；每月求診達2.7次，平均每月使成637個大洋。貧窮長者本已長年胼手胝足，依家更飽受疫情煎熬，每個月原已捉襟見肘，使多6舊幾水的確係沉重負擔，是以有91%長者表示因經濟能力致延誤求醫。

貧病交迫，對於長者係好淒涼！香港人長壽原本值得開心，之不過，對貧窮長者卻變成「壽則多辱」，認真諷刺！組織批評政府早前公布嘅基層醫療發展策略欠缺有關中醫服務嘅資源，形容長者求診中醫係「有錢就即刻有得睇，冇錢？唔好意思，無資助名額噃」！組織促政府即增加資助中醫診所及名額，收費豁免機制亦應與醫管局同步。講真，政府每年豪花10多億喺假難民身上，冇理由咁「刻薄」曾經為香港作出貢獻嘅老人家啫！老有所養、老有所終，其實更應「老有所醫」，咁先係一個和諧社會！依家連睇中醫都咁鬼難，距「敬老」太遠，叫人情何以堪？

長者長期對中醫服務需求殷切，惟醫管局對於18區設置嘅中醫教研中心，所提供嘅資助中醫服務非常不足，非綜援家庭未能獲得豁免收費，診所每次120蚊收費比醫管局收費高出兩倍，加上有83%長者均表示預約資助中醫服務困難，令貧窮長者家庭卻步。有社區組織批評政府早喺2014年就推出中西醫協作，之但係探索咗咁多年都係「探索緊」！官僚之不作為可想而知！大哥，政府好應該立刻調整收費與醫管局門診睇齊，更應引入豁免機制惠及貧困長者！當然，將中醫完全納入公營醫療，加強統籌及管理、增加透明制度更加必須，令長者唔會覺得「畀人呃」如買貴藥及更公平使用政府資助中醫服務。