世界視線：巴黎襲擊長苗頭　恐怖主義蔓歐洲

日前，一名法國槍手在巴黎市內一個庫爾德文化中心，槍殺3名庫爾德活躍分子，其中一位女性是法國庫爾德婦女運動的領袖，他另外走到理髮店再傷害3人。庫爾德團體代表在記招中強調今次事件肯定是政治恐怖主義。事件發生在巴黎熱鬧的第十區，當中有不少民族，包括庫爾德族裔的商店、餐廳及酒吧。其後引發庫爾德支持者反土耳其的示威，法國出動防暴隊鎮壓。

群眾憤怒是因為該名疑兇，現年69歲的退休火車司機，已經有過兩次分別是2016及2021年施行恐怖襲擊的前科，這個襲擊者施襲前12日才由監獄保釋出來，他可能是早已計劃下階段行動，政府竟然沒有對他作有效監管！問題是他這次行為是屬於個人的行動還是政治恐怖主義的行為？故此法國司法部在追究他是否有背後組織支持及策劃，而且是涉及意識形態上有多大範圍針對性，例如只是針對今次受害的庫爾德族、回教國家移民或是所有移民族群？

目前法國政府掌握的資料及訊息還不全面，早前據稱法國警方已經警告法國巴黎的庫爾德組織可能要面對襲擊，但如今法國內政部長達馬南（Gérald Moussa Darmanin）仍強調今次襲擊是針對外國人而非庫爾德族人，也與土耳其無關，面對傳媒詢問，他也提出，被殺的3位庫爾德族裔的政治活躍分子與庫爾德獨立運動的庫爾德工人黨（PKK）無關係，但他立即召開緊急會議探討庫爾德族裔是否有風險。

今次法國政府的處理明顯低調，不想構成更大社會衝突。法國社會早已醞釀非常敵對的社會意見，因為PKK長期被美國、北約及歐盟認定為恐怖主義組織。法國有強大輿論認為，法國政府姑息庫爾德族裔在國內的高度政治化，恐怕會影響多族裔地區的和平氣氛。歐洲國家中庫爾德和土耳其族裔移民也勢成水火，他們的衝突也是社會計時炸彈，如今令法國及其他歐洲社會，特別是有大量土耳其及庫爾德族裔人口的德國非常憂慮，事件會使社會廣泛出現庫爾德和土耳其族裔極端分子的恐怖主義衝突及互相報復，更令歐洲如今在俄烏戰爭出現廣泛能源危機、經濟不景及失業嚴重陰影之下，激發極右國民對境內產生更多仇恨移民的暴力襲擊事件。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻