聖誕前俄羅斯前總統梅德韋傑夫以俄羅斯統一黨主席的身份應邀訪華，獲習近平接見。西方及港澳媒體少有報道，但此行政治意義可能十分巨大。

習近平表示願與俄羅斯「共同推動全球治理」朝着更公正合理的方向發展。梅德韋傑夫則說要落實兩國元首達成的重要共識，積極推進兩國經貿、能源、農業等領域合作。共同抵制外部施加的各種壓力和不公正措施。

在中俄全面戰略協作協議底下，中國着眼的是全球治理，不但是中俄抗拒西方。俄方更強調雙方抗衡西方和經貿合作。俄羅斯的態度比中國更為積極，可能便是因烏克蘭戰爭與美國西方的直接衝突。中國的反應稍有被動，卻也是積極回應，從更大的全球層次來認識中俄協作的作用，也可能以這樣的表達來減少國際上對中俄聯盟的疑懼。中國還是不結盟，與俄只是戰略協作。烏克蘭「危機」方面，中國理解是非曲直，勸和促談。俄方亦相應願意和談。中俄的互動有着清楚的共識。

俄羅斯的急切與中國加強合作，一方面是在與美國、歐盟於烏克蘭戰爭中消耗巨大，需要中國的支援。或至少經濟加強合作，以緩解俄羅斯的經濟與財政負擔。另方面，烏克蘭戰爭，加上德國前總理剛披露2014年明斯克協議實際是存心欺騙俄羅斯，為烏克蘭的戰爭準備爭取時間。

梅德韋傑夫12月25日在俄羅斯一份月刊的文章總結一年政治發展，表達出烏克蘭出兵是對西方製造的威脅的反應。俄羅斯對西方再不存任何幻想，西方歷史上從來都敵視俄羅斯。可是美國與西方的單極世界正在變化，全球走向多極化。過程可能有動亂，但俄羅斯政府有信心可最終克服。俄羅斯已下定決心脫歐入亞，與中國的合作便是必然的選擇，成為俄羅斯緊迫的要求。

內地媒體也引俄羅斯國內的報道，說中國正計劃動用1,600億美元大舉投資俄羅斯的重大項目，有點像對1950年代蘇聯援華計劃回投的意味。當然中方投資屬商業行為，但背後有着重大的戰略意圖，尤其是投資會集中於俄羅斯的遠東地區。若屬實，這便是中俄打破美國與西方的制裁和圍堵的重大反擊。中俄認真的攜手協作，美國與歐盟日本未可抗衡，更何況歐盟與日本未必真的甘心屈身作美國的附庸，受其剝削勞役呢？國際形勢正在大變。美國霸權可安穩嗎？