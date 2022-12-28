大陸一貫強調，將以最大的誠意、盡最大的努力解決台灣問題，和平統一祖國。但40年來得到的結果是，台灣和美國根本不把北京最大的誠意、盡最大的努力當回事。相反，他們一直利用大陸的誠意展現和努力、利用空間和時間，積極推動「台獨」分裂活動，為「台獨」創造條件。對此，北京看在眼裏，在以最大誠意、盡最大努力實現「和統」同時，也必須以最強意志、盡所有準備推動武統。

美台當然也知道，北京的武統意志不可動搖，武統準備加緊進行，武統實力對美台已具壓倒性，然而不到最後關頭，也即不到大陸明確宣布武統動手最後通牒，美台是不會放棄「以武抗統」的。他們總懷僥倖之心，一是以為大陸真要動手沒那麼容易，他們認為只要美台「以武抗統」的準備愈充分，北京就愈是決心難下，他們能拖多久就拖多久，以拖待變。

二是美國把支持「台獨」、「以武抗統」放在中美國運之戰的大布局中，動員其全球盟友介入，大打國際牌。三是美國雖然數十年來對中國策動「和平演變」、「顏色革命」屢遭失敗，但始終賊心不死，以為今後還會大有機會、以為只要「顏色革命」成功，「台獨」即可「順勢實現」。

美國政客和謀士們的這些僥倖之心，在中國人民看來十分可笑，但多少年來、經歷了多少事情，都證明他們對中國的判斷總是失誤，有時甚至錯得離譜，他們的「老謀深算」、精心布局總是落空，然而他們永遠不懂得吸取教訓、永遠自負非常、永遠驕橫自大。數十年來，台灣實施「美式選舉制度」後，無論國民黨、民進黨在朝在野，都是反對統一，都要「倚美謀獨」，他們對大陸的和統「最大誠意、最大努力」都是不屑一顧，誣為「統戰陰謀」。

區別在於國民黨會利用「兩個最大」向大陸要好處、玩「陰獨」。民進黨則猛懟「兩個最大」，赤裸裸的玩「陽獨」。